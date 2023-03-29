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    • 30.03.2023 00:39
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    • 30.03.2023 00:39
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    Ben Bu Cihana Sığmazam 25. bölüm fragmanı yayınlandı: “Her şeyi berbat ettim! Ailemi korumayı beceremedim”

    Kadrosunda Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan’ın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi nefes kesen fragmana “Her şeyi berbat ettim! Ailemi korumayı beceremedim” sözleri damga vurdu. İşte ATV’nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 25. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Her şeyi berbat ettim! Ailemi korumayı beceremedim”

    Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Cezayir'in Her şeyi berbat ettim! Ailemi korumayı beceremedim" sözleri damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Cezayir, Tatavlalı'nın İstanbul sokaklarında kurduğu uyuşturucu organizasyonunu bitirmesi için Kurban Baba'yı görevlendirir. Kurban, Tatavlalı'ya sert bir operasyon düzenler. Cezayir ve arkadaşlarının düzenine çomak soktuğunu öğrenen Tatavlalı hırslanır ve karşı atak için plan kurmaya başlar.

    Cezayir, yıldırım nikahıyla evlenen Azamet ve Melike'ye şık bir düğün yapmaya karar verir. Cezayir'in bu düğün sırasında Leyla'ya yapmayı planladığı bir sürpriz vardır. Cezayir'in Leyla'ya yapacağı bu sürprize Firuze'de şahit olur.

    Süheyla ve Ethem, çocuk sahibi olacağı üzere Ethem ailesiyle daha güvenli bir hayat yaşamaya karar verir. Bu konuyu Cezayir'e danışır ve ondan icazet ister.

        Tatavlalı, Cezayir'le yakınlaşan Sabit'in artık kendisine faydası olmayacağını anlar. Bu nedenle Tito'ya ailesiyle ilgili ısrarla öğrenmek istediği bilgiyi verir ve Tito'ya geçmişte ailesini öldüren kişinin Sabit olduğunu söyleyerek Sabit'i Tito'nun hedefine oturtur.

        Tito intikamını almak için Sabit'in oğlu Sait'i öldürmeye çalışırken karşısında ona engel olmaya çalışan hiç umulmadık birini bulur ve onu öldürür.
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        Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam 25. bölüm fragmanı yayınlandı: “Her şeyi berbat ettim! Ailemi korumayı beceremedim”
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