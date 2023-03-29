Ben Bu Cihana Sığmazam 25. bölüm fragmanı yayınlandı: “Her şeyi berbat ettim! Ailemi korumayı beceremedim”

Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Cezayir'in Her şeyi berbat ettim! Ailemi korumayı beceremedim" sözleri damga vurdu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cezayir, Tatavlalı'nın İstanbul sokaklarında kurduğu uyuşturucu organizasyonunu bitirmesi için Kurban Baba'yı görevlendirir. Kurban, Tatavlalı'ya sert bir operasyon düzenler. Cezayir ve arkadaşlarının düzenine çomak soktuğunu öğrenen Tatavlalı hırslanır ve karşı atak için plan kurmaya başlar.