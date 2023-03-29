Ateş Kuşları 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Neden benim imkansız hayallerimi gerçekleştirmeye çalışıyorsun?"

Gülayşe, Mercan, Ali ve Zıpkın Barbaros'a minnetlerini dile getirdiler. Sabit ise Barbaros'a "Sen beni kurtardın. Herkes kalleş, sen kardeş. Benim kardeş." diyerek teşekkür etti. Gülayşe, Yakup'u ve Harun'u da organize ederek Barbaros'a sürpriz bir akşam yemeği hazırladı. Barbaros, gördüğü sofra karşısında şaşırdı.