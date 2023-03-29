Ateş Kuşları 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Neden benim imkansız hayallerimi gerçekleştirmeye çalışıyorsun?"

ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Gülayşe'nin Barbaros'a sarf ettiği "Neden benim imkansız hayallerimi gerçekleştirmeye çalışıyorsun?" şeklindeki sözleri damga vurdu.
ATEŞ KUŞLARI'NIN 9. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Zümrüt Gülayşe'yi istemek için Mola Yeri'ne geldi. Zümrüt'e tornavidayla saldıran Sabit'e Zümrüt'ün adamı Neco silah doğrulttu. Tam o anda silahın önüne atlayan Barbaros Sabit'in hayatını kurtarırken kendisi ise yaralandı. Doktor Mete, Barbaros'un yaralarını dikip mermiyi çıkararak onu tedavi etti.
Gülayşe, Mercan, Ali ve Zıpkın Barbaros'a minnetlerini dile getirdiler. Sabit ise Barbaros'a "Sen beni kurtardın. Herkes kalleş, sen kardeş. Benim kardeş." diyerek teşekkür etti. Gülayşe, Yakup'u ve Harun'u da organize ederek Barbaros'a sürpriz bir akşam yemeği hazırladı. Barbaros, gördüğü sofra karşısında şaşırdı.
Barbaros, hala çok kızgın olduğunu söylese de Gülayşe'ye kıyamayıp sofraya oturmayı kabul etti. Gülayşe ve Barbaros, birbirlerine elleriyle yemek yedirdikten sonra Gülayşe, sokak çocuğu olduğunu, diğer Köksüzlerle beraber Çatal'dan kaçtıklarını ve aslında hiçbiriyle öz kardeş olmadığını itiraf etti.