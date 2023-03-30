ATV'nin Kuruluş Osman'ı için kötü haber! Kuruluş Osman bu hafta yok mu, neden yok? 120. yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 29 Mart Çarşamba günü yayınlanmadı. 120. bölümü merakla beklenen fenomen diziden kötü haber geldi. İşte detaylar...
KURULUŞ OSMAN'DAN İZLEYİCİYİ YIKAN KARAR!
Kuruluş Osman dizisi bu hafta yayınlanmayacak. 29 Mart 2023 Çarşamba günü dizinin özel bölümü ekrana geldi.
PEKİ KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Tarihi dizinin yeni bölümünün haftaya çarşamba yani 5 Nisan 2023 tarihinde ekranlara gelmesi bekleniyor.
KURULUŞ OSMAN 119. BÖLÜM ÖZETİ
Öktem Bey'in şehadeti Yenişehir'e hüzün getirmiştir. Osman Bey ise davanın büyüklüğünü vurgular ve ''Bugün Öktem Bey başını verir yarın Osman Bey!'' diyerek kararlılığını belirtir. Osman Bey, Öktem Bey'in intikamını alabilecek midir?
Nayman, Öktem'i şehit ettikten sonra Osman Bey'e oldukça şaşırtıcı bir teklifte bulunur. Osman Bey'in kendisine komutan olmasını istemektedir.