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    • 30.03.2023 19:27
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    • 30.03.2023 19:28
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    ATV'nin Kuruluş Osman'ı için kötü haber! Kuruluş Osman bu hafta yok mu, neden yok? 120. yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    Her Çarşamba günü ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm tarihi araştırılıyor. Bir önceki gün dizinin yeni bölümü yayınlanmayınca internet arama motorlarında konuya ilişkin bilgiler sorgulanmaya başladı. Peki Kuruluş Osman bu hafta yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    Kuruluş Osman bu hafta yok mu, neden yok?

    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 29 Mart Çarşamba günü yayınlanmadı. 120. bölümü merakla beklenen fenomen diziden kötü haber geldi. İşte detaylar...

    KURULUŞ OSMAN'DAN İZLEYİCİYİ YIKAN KARAR!

    Kuruluş Osman dizisi bu hafta yayınlanmayacak. 29 Mart 2023 Çarşamba günü dizinin özel bölümü ekrana geldi.

    PEKİ KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Tarihi dizinin yeni bölümünün haftaya çarşamba yani 5 Nisan 2023 tarihinde ekranlara gelmesi bekleniyor.

    KURULUŞ OSMAN 119. BÖLÜM ÖZETİ

    Öktem Bey'in şehadeti Yenişehir'e hüzün getirmiştir. Osman Bey ise davanın büyüklüğünü vurgular ve ''Bugün Öktem Bey başını verir yarın Osman Bey!'' diyerek kararlılığını belirtir. Osman Bey, Öktem Bey'in intikamını alabilecek midir?

    Nayman, Öktem'i şehit ettikten sonra Osman Bey'e oldukça şaşırtıcı bir teklifte bulunur. Osman Bey'in kendisine komutan olmasını istemektedir.

        İsmihan Sultan, Osman Bey'in Nayman'ın teklifini asla kabul etmeyeceğini söyler. Nayman ise kendinden emindir. İsmihan Sultan Osman Bey'in bu hamlesini nasıl karşılayacaktır?

        Bengi Hatun Osman Bey'e sitemde bulunur. Nayman'ın teklifini Osman Bey'in yüzüne vurur. Osman Bey'in Nayman'ın teklifini ilk anda reddetmemesi Bengi Hatun için hayal kırıklığıdır.

        Nayman'ın teklifini kabul etme ihtimali bile Bengi Hatun'u çıldırtır. Osman Bey teklifi neden reddetmemiştir? Nayman, İsmihan Sultan'dan hesap sormaya gider. İsmihan'ın kendisinin arkasından iş çevirmesini affetmeyecektir.

        İsmihan ise Nayman'a Osman Bey'den yana görünmesi gerektiğini söyler. İsmihan Nayman'ın gazabını üzerinden atabilecek midir?

        Nayman, Uçlarda hakimiyetini arttırmaya kararlıdır. Bunun için Türkmen obalardan çocukları kaçırıp nöker olarak yetiştirmeye başlayacaktır. Malhun Hatun ve Bala Hatun bunun haberini alır. Hatunlar Nayman'ın çocukları kaçırmasını engelleyebilecekler midir?
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        Haberler Televizyon ATV'nin Kuruluş Osman'ı için kötü haber! Kuruluş Osman bu hafta yok mu, neden yok? 120. yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
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