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    • 27.03.2023 20:27
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    • 27.03.2023 20:27
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    Kuruluş Osman 120. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Orhan yok! Evladımı gören duyan olmamış...”

    ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman 120. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana Malhun Hatun’un “Orhan yok! Evladımı gören duyan olmamış...” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı 120. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Orhan yok! Evladımı gören duyan olmamış...”

    Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın 120. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada büyük ses getiren fragmana Malhun Hatun'un "Orhan yok! Evladımı gören duyan olmamış..." şeklindeki sözleri damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    'Kuruluş Osman'ın 119. Bölümünde; Nayman, Öktem Bey'i şehit ettikten sonra Osman Bey'e oldukça şaşırtıcı bir teklifte bulunarak kendisine komutan olmasını istedi.

    İsmihan Sultan ise bu durum karşısında Osman Bey'in Nayman'ın teklifini asla kabul etmeyeceğini söylese de Nayman, Osman Bey'in kendisinin komutanı olacağından emindi.

    Nayman, kendisine sadık görünüp Osman Bey'le bir olan İsmihan Sultan'ın ihanetini sorguladı. İsmihan Sultan ise; gerekeni yaptığını, bu topraklarda çok can yakan Olof'un ölmesinin doğru olduğunu ve Osman Bey'in Nayman'ın buyruğuna girmeyeceğini bir kez daha vurgulayarak kendisini savundu.

        Bundan sonra Nayman'ın yanında yer alacağını söyleyen İsmihan Sultan, Nayman'a istediği vergilerin de hazırlandığını belirtti. Nayman, kendisiyle işbirliği yapacak olan İsmihan Sultan'ı aksi bir durum gerçekleşmesi halinde oğlu Sultan Alaeddin'in canıyla tehdit etti.

        Osman Bey; İnegöl Zindanı'nda esir nökerlerin yanından çıktığında Görklüce Alp, ona bir haber getirdi. Aldığı haberin ardından tek başına yola çıkarak Ak Sakallılarla görüşmeye giden Osman Bey, Halife'den gelen mühürlü pusulayı aldığında durumun sandığından daha zor olduğunu dile getirdi ve Nayman'ın emrine girip girmeyeceği sorulduğunda komutanlık teklifini kabul edeceğini ve en başından beri Ak Sakallılar'ın da bu durumdan haberdar olduğunu belirtti.

        Ak Sakallılar, "Düşmanla savaşmaya yürek kafidir! Ama yanına sokulup ondan görünmek… Büyük akıl gerek!" dedi. Osman Bey ise "Elhamdülillah! İkisinden de mahrum değiliz! Gazamız mübarek olsun!" diyerek Ak Sakallıların yanından ayrıldı.
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        Haberler Televizyon Kuruluş Osman 120. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Orhan yok! Evladımı gören duyan olmamış...”
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