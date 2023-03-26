Kardeşlerim 84. bölüm fragmanı yayınlandı: “Siz resmen suç örgütüne çalışıyormuşsunuz yani...”

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 84. bölüm fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada büyük ses getiren fragmana "Siz resmen suç örgütüne çalışıyormuşsunuz yani..." sözleri damga vurdu.
83. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Afra, hastaneye kaldırılır. Kaza ucuz atlatılır ve bu Gönül'e ders olur. Şengül bebeği ile Nebahat'in evine iş yapmaya gider. Akif, işportacılığa başlar ama zabıtalar peşini bırakmaz...
Tolga'nın aklına uyar ve Suzan boşanmasın diye inşaata çıkar ve atlayacağını söyler. Suzan'ı çağırır ama ikna edemez. Akif'in bu numarasını kimse yemez.
Ömer kulüpteki işine geri döner. Yasemin, Doruk ile Asiye'nin arasını açmak için taktik değiştirir. Ödevini yapmayı unutan Asiye'ye yardım eder.