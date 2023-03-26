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    • 26.03.2023 17:53
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    • 26.03.2023 17:53
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    Kardeşlerim 84. bölüm fragmanı yayınlandı: “Siz resmen suç örgütüne çalışıyormuşsunuz yani...”

    Cumartesi akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Kardeşlerim dizisinin merakla beklenen 84. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda yer alan sahneler yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkarırken “Siz resmen suç örgütüne çalışıyormuşsunuz yani...” sözleri dikkat çekti. İşte Kardeşlerim 84. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Siz resmen suç örgütüne çalışıyormuşsunuz yani...”

    ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 84. bölüm fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada büyük ses getiren fragmana "Siz resmen suç örgütüne çalışıyormuşsunuz yani..." sözleri damga vurdu.

    83. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Afra, hastaneye kaldırılır. Kaza ucuz atlatılır ve bu Gönül'e ders olur. Şengül bebeği ile Nebahat'in evine iş yapmaya gider. Akif, işportacılığa başlar ama zabıtalar peşini bırakmaz...

    Tolga'nın aklına uyar ve Suzan boşanmasın diye inşaata çıkar ve atlayacağını söyler. Suzan'ı çağırır ama ikna edemez. Akif'in bu numarasını kimse yemez.

    Ömer kulüpteki işine geri döner. Yasemin, Doruk ile Asiye'nin arasını açmak için taktik değiştirir. Ödevini yapmayı unutan Asiye'ye yardım eder.

        Yasemin'in kulüpte doğum günü organizasyonu vardır. Ancak yemek Şevval ve Ahmet'in kapışması ile fiyaskoya dönüşür.

        Efkar dağıtmaya giden Akif ve Nebahat rastlaşırlar ve aralarında yine bir çekim oluşur. Gönül eşyalarını toplar ve Afra'yı da alarak Almanya'ya gitmek üzere mahalleden ayrılır.

        Dükkanın anahtarını Şengül' verir, helallik ister. Afra ise kurdukları hayalleri gerçekleştiremedikleri için Oğulcan'a özür mektubu bırakır. Ancak Oğulcan onları gitmeden yakalar ve vedalaşırlar.

            Akif'e banka kasasından Resul'ün bıraktığı bir dosya çıkar. Babasının telefonunu saklayan Berk, onu özlediği için ses kaydını dinlemek ister.

            Buna kulak misafiri olan Ayla, Berk ve Doruk maç için çıkınca telefonu kurcalar ve Asiyelerin babasının nasıl öldüğünü öğrenir.
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            Haberler Televizyon Kardeşlerim 84. bölüm fragmanı yayınlandı: “Siz resmen suç örgütüne çalışıyormuşsunuz yani...”
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