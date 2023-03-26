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    • 26.03.2023 17:43
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    • 26.03.2023 17:43
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    Aldatmak 24. bölüm fragmanı yayınlandı: “30 yıl aynı yastığa baş koyduğun kadını öldürtmek mi istedin...”

    Perşembe akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Aldatmak dizisinin 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Güzide ve Tarık’ın uçurum sahnesinin yer aldığı fragmana “30 yıl aynı yastığa baş koyduğun kadını öldürtmek mi istedin” sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak 24. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    Güzide hesap sordu!

    Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan KEsal ve Mustafa Uğurlu'nun yer aldığı Aldatmak dizisinin 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Güzide'nin Tarık'a hesap sorduğu sahne yeni bölüm öncesi heyecanı arttırdı.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Uğradıkları saldırı sonucunda Güzide ölümle burun buruna gelir. Behram'ın da yardımıyla işin faillerini bulmaya çalışırken karşılaştığı gerçekler Güzide'yi yıkar.

    Öğrendikleriyle birlikte sarsılan Güzide, Tarık'a karşı daha güçlü bir savaş başlatır.

    Tarık ise servetini kaybetmemek uğruna her şeyi göze almaktadır.

        Tolga ve Oylum cephesinde olaylar kontrolden çıkarken tüm kartlar Behram için tekrar dağıtılmaktadır.

        Ozan uzun zamandır aradığı mutluluğu Zeliş'te bulduğunu düşünürken hayatın onlar için hazırladığı yeni sürprizler vardır.

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        CHP’den skandal taciz ve tecavüz vaadi!
        Haberler Televizyon Aldatmak 24. bölüm fragmanı yayınlandı: “30 yıl aynı yastığa baş koyduğun kadını öldürtmek mi istedin...”
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