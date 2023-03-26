Aldatmak 24. bölüm fragmanı yayınlandı: “30 yıl aynı yastığa baş koyduğun kadını öldürtmek mi istedin...”

Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan KEsal ve Mustafa Uğurlu'nun yer aldığı Aldatmak dizisinin 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Güzide'nin Tarık'a hesap sorduğu sahne yeni bölüm öncesi heyecanı arttırdı.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Uğradıkları saldırı sonucunda Güzide ölümle burun buruna gelir. Behram'ın da yardımıyla işin faillerini bulmaya çalışırken karşılaştığı gerçekler Güzide'yi yıkar.
Öğrendikleriyle birlikte sarsılan Güzide, Tarık'a karşı daha güçlü bir savaş başlatır.
Tarık ise servetini kaybetmemek uğruna her şeyi göze almaktadır.