"Başka bir yerden gelen kimseden, geldiği yerle ilgili, küçük de olsa bir armağan beklenir" anlamına gelen atasözü hangisidir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: "Başka bir yerden gelen kimseden, geldiği yerle ilgili, küçük de olsa bir armağan beklenir" anlamına gelen atasözü hangisidir?

A: Bakkaldan gelenden helva ister

B: Ahırdan gelenden süt sorarlar

C: Küsmesten gelenden yumurta beklerler

D: Değirmenden gelenden poğaça umarlar

CEVAP: D