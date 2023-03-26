Gönül Dağı dizisinin akıbeti belli oldu. Cumartesi yayınlanmaması nedeniyle merak uyandıran dizi hakkında bir çok soru araştırılmaya başlanmıştı. Dizinin takipçileri neler olduğunu merak ederken yanıt geldi. Peki Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Gönül Dağı bitti mi, final mi oldu? TRT 1 Gönül Dağı bu hafta yok mu, neden yok?
GÖNÜL DAĞI BU HAFTA YOK MU, NEDEN YOK?
Cumartesi günleri yeni bölümleri yayınlanan Gönül Dağı dizisi dün ekranlara gelmedi. Dizin yayın saati 20:00'de UEFA EURO Elemeleri "Ermenistan-Türkiye" maçı yayınlandı.
Bu nedenle dizi bu hafta Çarşamba günü yayınlandı. Ancak tekrar yeni bölümleriyle Cumartesi günleri TRT 1'de ekrana gelmeye devam edecek.
GÖNÜL DAĞI 90.BÖLÜM ÖZET
Ramazan coşkusu kasabada başlamıştır. Selma Öğretmen, iftiralarla boğuşmaya devam ederken, Yasemin'in onunla ilgili attığı iftira ortaya çıkar. Yaptığı kötülükler anlaşılınca Yasemin, iyice öfkelenir. Yasemin'in intikamı nasıl olacaktır? Dişçi Musa'nın hastalığına teşhis koyulur.
Cemile ve Veysel, babalarının tekrar kaybolacağından endişelenirken, Taner'in bir icadı ikiliye yardımcı olur. Dişçi Musa, hastalığının ilerleme ihtimaliyle bir karar alır. Kararı ne olacaktır? Ramazan ile evliliği çıkmaza giren Asuman, kasabadan ayrılmaya karar verir. Asuman gidecek midir?