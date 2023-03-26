Gönül Dağı dizisinin akıbeti belli oldu. Cumartesi yayınlanmaması nedeniyle merak uyandıran dizi hakkında bir çok soru araştırılmaya başlanmıştı. Dizinin takipçileri neler olduğunu merak ederken yanıt geldi. Peki Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Gönül Dağı bitti mi, final mi oldu? TRT 1 Gönül Dağı bu hafta yok mu, neden yok?