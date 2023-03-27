Survivor birleşme partisine kimler katılacak? Survivor birleşme partisi ne zaman olacak 2023? 1 milyon lira ödül!

Survivor'da son olarak Elanur yarışmaya veda eden isim oldu. Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ederken birleşme partisinin tarihi de belli oldu. Peki Survivor birleşme partisi ne zaman 2023? İşte Survivor birleşme partisi tarihi...
SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN 2023?
Survivor birleşme partisi için Acun Ilıcalı iki hafta sonrayı işaret etti. Buna göre Survivor 2023 Birleşme Partisi 26 Mart Pazar akşamı ekrana gelecek.
Birleşme partisinden ilk görüntüler yayınlandı.
KAZANAN TAKIMA 1 MİLYON LİRA VERİLECEK
Acun Ilıcalı birleşmede şarkı yarışması olacağını ifade etti. Ses koçlarıyla yarışmacılar hazırlanacak ve sahne alacak. Misafirler olacak. Tarık Sezer ve orkestrası olacak.