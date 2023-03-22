Sıcak Kafa dizisi ilk sezonu bitti. Gözler 2. sezon tarihinde. Netflix'in yerli dizisi ilk sezonuyla oldukça ilgi gördü. Yönetmenliğini Mert Baykal ve Umur Turagay'ın yaptığı, senaryosunu Mert Baykal, Müjgan Ferhan Şensoy, Zafer Külünk ve Gökhan Şeker'in kaleme aldığı dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve hangi kitaptan uyarlandığı merak edildi. İşte Sıcak Kafa dizisine dair bilgiler...
SICAK KAFA DİZİSİ KONUSU NE, OYUNCULARI KİMLER?
Sıcak Kafa dizisinin oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Osman Sonant, Hazal Subaşı, Gonca Vuslateri ve Şevket Çoruh yer alıyor. Konusu ise şöyle:
İletişim yoluyla yayılan bir salgının pençesindeki distopik bir dünyada, hastalığa bağışıklık kazanmış olan dil bilimci Murat Siyavuş acımasız bir kurumun hedefi hâline gelir.
Herkesten gizlediği bu durumun fark edildiğini ve arandığını öğrenen Murat, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçmak ve yangınlar içindeki İstanbul'un gizemli dehlizlerinde hastalığın ona mirası olan "sıcak kafa"sının sırrının peşine düşmek zorunda kalır.
SICAK KAFA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Yayınlandığı ilk günden itibaren tüm ilgiyi üzerine çeken Sıcak Kafa dizisinin çekimlerine 2021 senesinin ilk aylarında başlandı. Yerli distopik dizi Sıcak Kafa, bütünüyle Türkiye'de, ağırlıklı olarak da İstanbul'da çekildi. Özellikle dizinin çekimleri İstanbul Galata, Taksim, Unkapanı ve Haliç gibi bölgelerde gerçekleştirildi.