YÜREK ÇIKMAZ bu akşam neden yok, FİNAL Mİ? 6 Aralık 2022 TRT 1 yayın akışı! Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

20:00 Gönül Dağı Özel

22:00 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması Portekiz-İsviçre

00:00 Ceviz Ağacı (Yerli Sinema)

YÜREK ÇIKMAZI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Yürek çıkmazı dizisi hakkında 'final' söz konusu değildir. Ancak sevilen dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. TRT 1 yayın akışına göre bu akşam saat 20:00'da Gönül Dağı özel bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.