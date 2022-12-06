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    • Televizyon
    • 06.12.2022 16:47
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    • 06.12.2022 16:47
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    YÜREK ÇIKMAZ bu akşam neden yok, FİNAL Mİ? 6 Aralık 2022 TRT 1 yayın akışı! Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    TRT 1'in taze dizisi Yürek Çıkmazı henüz 5 bölüme kadar izleyicisiyle buluşmuşken yayına ara verdi. Son haftalarda yayınlanmayan dizi hakkında 'Yürek Çıkmazı final mi yaptı, yayın günü mü değişti?' soruları araştırılıyor. Son olarak bu akşam yayınlanması beklenen 6. bölümde yayınlanmayınca dizinin takipçileri 6 Aralık 2022 TRT 1 yayın akışını öğrenmek için harekete geçti. Peki YÜREK ÇIKMAZ bu akşam yok mui neden yok? Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

    YÜREK ÇIKMAZ bu akşam neden yok, FİNAL Mİ?

    Cennet'in (Ayça Bingöl) aile içi şiddete maruz kaldıktan sonra yaşadıklarının anlatıldığı Yürek Çıkmazı dizisi her hafta yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Atike Hınçlıer'in aynı adlı romanından uyarlanan dizinin başrolünde Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta yer alıyor. Peki YÜREK ÇIKMAZ bu akşam neden yok, FİNAL Mİ? Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    6 ARALIK 2022 TRT 1 YAYIN AKIŞI

    08:45 Bu Toprağın Sesi

    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

    13:15 Yeşil Deniz

    17:00 Ana Haber

    17:55 İddiaların Aksine

    18:00 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması Fas-İspanya

    20:00 Gönül Dağı Özel

    22:00 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması Portekiz-İsviçre

    00:00 Ceviz Ağacı (Yerli Sinema)

    YÜREK ÇIKMAZI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    Yürek çıkmazı dizisi hakkında 'final' söz konusu değildir. Ancak sevilen dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. TRT 1 yayın akışına göre bu akşam saat 20:00'da Gönül Dağı özel bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.

        YÜREK ÇIKMAZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Salı günü ekranlara gelen dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekranlara geleceği merak konusu. Haftaya da devam edecek Dünya Kupası maçları nedeniyle yeni bölümün yayın tarihi henüz netleşmedi.

        YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

        Yürek Çıkmazı oyuncu kadrosu;

        Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta, Bihter Dinçel, Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, İlayda Ildır, Erhan Alpay, Aydan Şener, Ertuğrul Postoğlu, Eylül Ersöz, Timur Ölkebaş, Rozet Hubeş, Alp Akar, Özlem Ulukan ve Güler Ökten
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        Haberler Televizyon YÜREK ÇIKMAZ bu akşam neden yok, FİNAL Mİ? 6 Aralık 2022 TRT 1 yayın akışı! Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
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