YÜREK ÇIKMAZ bu akşam neden yok, FİNAL Mİ? 6 Aralık 2022 TRT 1 yayın akışı! Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Cennet'in (Ayça Bingöl) aile içi şiddete maruz kaldıktan sonra yaşadıklarının anlatıldığı Yürek Çıkmazı dizisi her hafta yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Atike Hınçlıer'in aynı adlı romanından uyarlanan dizinin başrolünde Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta yer alıyor. Peki YÜREK ÇIKMAZ bu akşam neden yok, FİNAL Mİ? Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
6 ARALIK 2022 TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Yeşil Deniz
17:00 Ana Haber
17:55 İddiaların Aksine
18:00 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması Fas-İspanya
20:00 Gönül Dağı Özel
22:00 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması Portekiz-İsviçre
00:00 Ceviz Ağacı (Yerli Sinema)
YÜREK ÇIKMAZI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Yürek çıkmazı dizisi hakkında 'final' söz konusu değildir. Ancak sevilen dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. TRT 1 yayın akışına göre bu akşam saat 20:00'da Gönül Dağı özel bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.