Ben Bu Cihana Sığmazam 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Ben sözümü yutmam!"

Salı akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Heyecanı arttıran fragmana Cezayir'in "Ben sözümü yutmam!" sözleri damga vurdu.
12. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cezayir, Kurban'ın evine düşen ateşi daha fazla büyümeden söndürmeye çalışır. Herkes Cezayir'in ne yapacağını endişeyle beklerken Cezayir öyle bir plan yapar ki kimseye zarar gelmeden Sabit'i çaresiz bırakır. Tatavlalı, Sabit'in Cezayir'e baş eğdiğini düşünür.
Leyla'nın Cezayir'den boşanmak istediğini anlayan Suna anne-babasını yeniden bir araya getirmek için bir plan yapar.