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    • 06.12.2022 01:03
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    • 06.12.2022 01:08
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    Ben Bu Cihana Sığmazam 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Ben sözümü yutmam!"

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana Cezayir’in "Ben sözümü yutmam!" sözleri damga vurdu. İşte başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam 12. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    Ben sözümü yutmam!

    Salı akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    Heyecanı arttıran fragmana Cezayir'in "Ben sözümü yutmam!" sözleri damga vurdu.

    12. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Cezayir, Kurban'ın evine düşen ateşi daha fazla büyümeden söndürmeye çalışır. Herkes Cezayir'in ne yapacağını endişeyle beklerken Cezayir öyle bir plan yapar ki kimseye zarar gelmeden Sabit'i çaresiz bırakır. Tatavlalı, Sabit'in Cezayir'e baş eğdiğini düşünür.

    Leyla'nın Cezayir'den boşanmak istediğini anlayan Suna anne-babasını yeniden bir araya getirmek için bir plan yapar.

        Firuze de Cezayir'in kendileriyle ilgili bir karar vermesini beklerken bebeğinin cinsiyetini öğrenir.

        Cezayir'e bir sürpriz yapmaya hazırlanırken Cezayir beklenmedik anda ailesiyle ilgili kararını verir ve Leyla'yı da Firuze'yi de şaşırtır.

        Tatavlalı ve Cezayir sonunda karşı karşıya gelir. Cezayir, Tatavlalı'nın yaptığı hamleye karşılık verir ama bu karşılığın bedeli Cezayir için çok ağır olur. En yakınlarından birini kaybeder.

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        Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Ben sözümü yutmam!"
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