Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Osman Bey Ak Sakallılarla görüştü! Büyük oyun kurdu

Osman Bey, Halife'den gelen mühürlü pusulayı aldığında durumun sandığından daha zor olduğunu dile getirdi ve Nayman'ın emrine girip girmeyeceği sorulduğunda komutanlık teklifini kabul edeceğini ve en başından beri Ak Sakallılar'ın da bu durumdan haberdar olduğunu belirtti.