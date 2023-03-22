Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Osman Bey Ak Sakallılarla görüştü! Büyük oyun kurdu

Kuruluş Osman'ın 119. Bölümünde; Osman Bey; İnegöl Zindanı'nda esir nökerlerin yanından çıktığında Görklüce Alp, ona bir haber getirdi.
Osman Bey, aldığı haberin ardından tek başına yola çıkarak Ak Sakallılarla görüşmeye gitti.
Osman Bey, Halife'den gelen mühürlü pusulayı aldığında durumun sandığından daha zor olduğunu dile getirdi ve Nayman'ın emrine girip girmeyeceği sorulduğunda komutanlık teklifini kabul edeceğini ve en başından beri Ak Sakallılar'ın da bu durumdan haberdar olduğunu belirtti.