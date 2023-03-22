Ateş Kuşları 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Artık kendi kendimin gardiyanı olmayacağım”

ATV'nin sevilen dizilerinden Ateş Kuşları'nın 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada büyük ses getiren dizinin yeni bölüm fragmanına Gülayşe'nin "Artık kendi kendimin gardiyanı olmayacağım" şeklindeki sözleri damga vurdu.
ATEŞ KUŞLARI'NIN SEKİZİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Ali tarafından lastikçide alıkonulan Barbaros, Yakup aracılığıyla Gülayşe'nin telefonunda Zümrüt'ten gelen mesajları gördü. Barbaros, Doktor Mete tarafından Ali'nin sorgusundan kurtulduktan sonra büyük bir öfkeyle Gülayşe'yi arabaya "Yemeğe çıkıyoruz!" diyerek bindirdi.
Barbaros, Gülayşe'yi getirdiği mekanda o'nun önüne boş bir tabak koydu ve dün akşamdan tok olduğunu ima etti. Barbaros, Gülayşe'nin dün akşam ne yediğini ve telefonunda Zümrüt'ten gelen ilgi dolu mesajların hesabını sordu.
Gülayşe, dün akşam yemek yemediğini söylese de Barbaros inanmayarak Zümrüt'ün Gülayşe'ye şantaj veya tehditte bulunup bulunmadığını sordu.