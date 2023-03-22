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    • 23.03.2023 00:12
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    • 23.03.2023 00:53
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    Ateş Kuşları 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Artık kendi kendimin gardiyanı olmayacağım”

    Başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik paylaştığı Ateş Kuşları 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan dizinin yeni bölüm fragmanına Gülayşe’nin “Artık kendi kendimin gardiyanı olmayacağım” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Ateş Kuşları 9. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Artık kendi kendimin gardiyanı olmayacağım”

    ATV'nin sevilen dizilerinden Ateş Kuşları'nın 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada büyük ses getiren dizinin yeni bölüm fragmanına Gülayşe'nin "Artık kendi kendimin gardiyanı olmayacağım" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    ATEŞ KUŞLARI'NIN SEKİZİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
    Ali tarafından lastikçide alıkonulan Barbaros, Yakup aracılığıyla Gülayşe'nin telefonunda Zümrüt'ten gelen mesajları gördü. Barbaros, Doktor Mete tarafından Ali'nin sorgusundan kurtulduktan sonra büyük bir öfkeyle Gülayşe'yi arabaya "Yemeğe çıkıyoruz!" diyerek bindirdi.

    Barbaros, Gülayşe'yi getirdiği mekanda o'nun önüne boş bir tabak koydu ve dün akşamdan tok olduğunu ima etti. Barbaros, Gülayşe'nin dün akşam ne yediğini ve telefonunda Zümrüt'ten gelen ilgi dolu mesajların hesabını sordu.

    Gülayşe, dün akşam yemek yemediğini söylese de Barbaros inanmayarak Zümrüt'ün Gülayşe'ye şantaj veya tehditte bulunup bulunmadığını sordu.

        Gülayşe; o yemeğe zorla çıkmadığını, dün akşam Barbaros'u beklediğini ama gelmediğini ve bu yüzden Zümrüt ile yemeğe çıktığını söyledi. Barbaros, bu cevap karşısında kahroldu.

        Zümrüt, Gülayşe'yi ailesinden istemeye geleceğini telefonda söylerken, Yakup ise tüm konuşmaları duyup Barbaros'a haber verdi. Zümrüt, elinde çiçek ve çikolatayla Gülayşe'yi istemeye gitti. Zümrüt, Gülayşe'yi ağabeyi Ali'den istedi.

        Ali ise adaba uygun olsun diye Gülayşe'ye rızası olup olmadığını sordu. Gülayşe tam cevap verecekken Barbaros şok içinde kapıda belirdi. Gülayşe'nin "Rızam var!" demesiyle Barbaros yıkıldı. Ali, Mercan ve Zıpkın kulaklarına inanamadı.

            Zümrüt, memnuniyetle yüzükleri takarken Sabit, "Rızası yok!" diyerek eline aldığı tornavidayla Zümrüt'ün üstüne yürüdü. O sırada Zümrüt'ün adamı tetiği çekti. Barbaros, silahı gördüğü an kendini Sabit'e siper etti.

            Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Gökhan Ayiz'in yaptığı Ateş Kuşları'nın başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik paylaşırken dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Nizam Namidar, Serkan Ercan, Ahmet Saraçoğlu, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu ve dizideki çocukluk karakterlerine hayat veren Umut İnan, Almira Abay, Fuat Fatih Odabaşı, Berke Obuz, Umut Ege Baştemur ve Çınar Yükçeker yer alıyor.

            Ateş Kuşları, yeni bölümüyle Cuma günü saat 20.00'de atv'de!
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            Haberler Televizyon Ateş Kuşları 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Artık kendi kendimin gardiyanı olmayacağım”
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