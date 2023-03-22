Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! Nayman, İsmihan Sultan’dan hesap sordu: Oğlu Sultan Alaeddin ile tehdit etti

Nayman, kendisine sadık görünüp Osman Bey'le bir olan İsmihan Sultan'ın ihanetini sorguladı. İsmihan Sultan ise; gerekeni yaptığını, bu topraklarda çok can yakan Olof'un ölmesinin doğru olduğunu ve Osman Bey'in Nayman'ın buyruğuna girmeyeceğini bir kez daha vurgulayarak kendisini savundu.