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    • 23.03.2023 00:31
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    • 23.03.2023 01:03
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    Kuruluş Osman 120. bölüm fragmanı nefes kesti: “Bizim tek dileğimiz, düştüğümüz kara toprak bizim yurdumuz olsun!”

    Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı, ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, nefes kesen bir bölümle daha izleyici karşısına çıktı. Son bölümün ardından merakla beklenen yeni fragman da yayınlandı. Sosyal medyada büyük ses getiren fragmana “Bizim tek dileğimiz, düştüğümüz kara toprak bizim yurdumuz olsun!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 120. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Bizim tek dileğimiz, düştüğümüz kara toprak bizim yurdumuz olsun!”

    Çarşamba akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Kuruluş Osman 120. bölüm fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada büyük ses getiren fragmana "Bizim tek dileğimiz, düştüğümüz kara toprak bizim yurdumuz olsun!" sözleri damga vurdu.

    OSMAN BEY AK SAKALLILARLA GÖRÜŞTÜ, BÜYÜK OYUN KURDU!
    Kuruluş Osman'ın 119. Bölümünde; Osman Bey; İnegöl Zindanı'nda esir nökerlerin yanından çıktığında Görklüce Alp, ona bir haber getirdi. Osman Bey, aldığı haberin ardından tek başına yola çıkarak Ak Sakallılarla görüşmeye gitti.

    Osman Bey, Halife'den gelen mühürlü pusulayı aldığında durumun sandığından daha zor olduğunu dile getirdi ve Nayman'ın emrine girip girmeyeceği sorulduğunda komutanlık teklifini kabul edeceğini ve en başından beri Ak Sakallılar'ın da bu durumdan haberdar olduğunu belirtti.

    Ak Sakallılar, "Düşmanla savaşmaya yürek kâfidir! Ama yanına sokulup ondan görünmek… Büyük akıl gerek!" dedi. Osman Bey ise "Elhamdülillah! İkisinden de mahrum değiliz! Gazamız mübarek olsun!" diyerek Ak Sakallıların yanından ayrıldı.

    Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 119. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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    Haberler Televizyon Kuruluş Osman 120. bölüm fragmanı nefes kesti: “Bizim tek dileğimiz, düştüğümüz kara toprak bizim yurdumuz olsun!”
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