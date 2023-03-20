Güzide gözünü kararttı! Aldatmak 23. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bütün bu yaptıklarını ölmeden ödeteceğim”

Behram, Oylum'un Tolga ile ayrılığına içten içe sevinerek Oylum'u yalnız bırakmak istemezken Oylum ise büyük bir pişmanlık ve vicdan azabı içinde kaldı. Daha fazla dayanamayan Oylum, annesine Tolga ile ayrılık sebebini açıkladı. Güzide, kızına verdiği tavsiyelerle kendi geçmişiyle de yüzleşti.