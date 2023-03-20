Güzide gözünü kararttı! Aldatmak 23. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bütün bu yaptıklarını ölmeden ödeteceğim”

Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Aldatmak'ın 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmana Güzide'nin "Bütün bu yaptıklarını ölmeden ödeteceğim" sözleri ise fragmana damga vurdu.
22. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Güzide, kendisine kurulan kumpası sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınla deşifre ederek büyük yankı uyandırdı. Güzide'nin bu hamlesi ailesi ve dostları tarafından desteklendi.
Behram, Oylum'un Tolga ile ayrılığına içten içe sevinerek Oylum'u yalnız bırakmak istemezken Oylum ise büyük bir pişmanlık ve vicdan azabı içinde kaldı. Daha fazla dayanamayan Oylum, annesine Tolga ile ayrılık sebebini açıkladı. Güzide, kızına verdiği tavsiyelerle kendi geçmişiyle de yüzleşti.
Selin ve Tolga'nın arkadaşlığı magazin haberlerinde farklı şekilde yer alınca Oylum ve Selin'in arkadaşlıkları büyük bir sarsıntı geçirse de ikili arasındaki buzları eritebildi.