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    • 20.03.2023 18:15
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    • 20.03.2023 18:15
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    Güzide gözünü kararttı! Aldatmak 23. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bütün bu yaptıklarını ölmeden ödeteceğim”

    Başrollerinde; Mustafa Uğurlu, Ercan Kesal ve Vahide Perçin’in yer aldığı Aldatmak’ın 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Perşembe akşamı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan dizinin yeni bölüm fragmanında Güzide öğrendiği bilgiyle adeta yıkıldı. Gözünü karartan Güzide’nin “Bütün bu yaptıklarını ölmeden ödeteceğim” sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte ATV’nin sevilen dizi Aldatmak’ın 23. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Bütün bu yaptıklarını ölmeden ödeteceğim”

    Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Aldatmak'ın 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmana Güzide'nin "Bütün bu yaptıklarını ölmeden ödeteceğim" sözleri ise fragmana damga vurdu.

    22. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Güzide, kendisine kurulan kumpası sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınla deşifre ederek büyük yankı uyandırdı. Güzide'nin bu hamlesi ailesi ve dostları tarafından desteklendi.

    Behram, Oylum'un Tolga ile ayrılığına içten içe sevinerek Oylum'u yalnız bırakmak istemezken Oylum ise büyük bir pişmanlık ve vicdan azabı içinde kaldı. Daha fazla dayanamayan Oylum, annesine Tolga ile ayrılık sebebini açıkladı. Güzide, kızına verdiği tavsiyelerle kendi geçmişiyle de yüzleşti.

    Selin ve Tolga'nın arkadaşlığı magazin haberlerinde farklı şekilde yer alınca Oylum ve Selin'in arkadaşlıkları büyük bir sarsıntı geçirse de ikili arasındaki buzları eritebildi.

        Tarık, Tahir tarafından alıkonulurken bu planın arkasında Elmas'ın olduğundan habersizdi. Tahir, Tarık'ın gözünü korkutarak ondan büyük bir miktar para koparmayı başardı. Tahir'in elinden kurtulan Tarık, Güzide'nin canlı yayınıyla başına açtığı büyük sorunlar yüzünden iyice deliye döndü.

        Gözaltına alınan Sezai, Tarık'ın oyunuyla büyük bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. Sezai'nin telefonunu ele geçiren Tarık, Güzide ile Sezai gibi konuşarak Güzide'nin durumu öğrenmemesini sağladı.

        Oltan, Elmas'ın evraklarını karıştırdığını fark edince Elmas'ın hareketlerini dikkatlice izlemeye başladı. Yeşim, Tarık'ın gerçek yüzüyle bir kez daha karşılaşınca kendini teyzesinin kızı Zeliş'in evinde buldu.
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        Haberler Televizyon Güzide gözünü kararttı! Aldatmak 23. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bütün bu yaptıklarını ölmeden ödeteceğim”
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