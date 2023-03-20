19 kez evden kaçan Nazmiye kayınvalidesi ve eşiyle yüzleşti! Esra Erol’da akılalmaz olay: Yasaklı madde kullanımı, ihanet, şiddet üçgeni...

O dönemde 120 kilo olduğunun altını çizen Nazmiye, eşinin kendisini yasaklı maddeye alıştırdığını, hayatlarının bu maddeden ibaret olmaya başladığını ekledi. Bu dönemde eşinin kuzeni Ahmet ile tanışan Nazmiye, İbrahim'in Ahmet'i sık sık eve davet ettiğini, üçünün birlikte yasaklı madde kullandığını, eşinin kendisini dövdüğünü bu nedenle Ahmet'e sığındığını anlattı.