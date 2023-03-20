19 kez evden kaçan Nazmiye kayınvalidesi ve eşiyle yüzleşti! Esra Erol’da akılalmaz olay: Yasaklı madde kullanımı, ihanet, şiddet üçgeni...

İbrahim Lale daha önce defalarca evi terk eden eşi Nazmiye Lale ile barışmak için ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvurdu. 6 yıllık evliliklerinin son bir yılında Nazmiye'nin 19 kez evden kaçtığını söyleyen İbrahim Lale, eşinin kuzeni Ahmet'in yanında olabileceğini söyledi.
İbrahim Lale, teyzesinin oğlu Ahmet'le kendisinin bir zamanlar çok iyi anlaştığını ancak kuzeninin evliliğini kıskandığı için aralarının açıldığını belirtti. Ahmet'in kendisine 11 el ateş açtığını buna karşılık kendisinin de Ahmet'in arabasını ateşe verdiğini anlattı.
19 KEZ EVDEN KAÇAN NAZMİYE KAYINVALİDESİ VE EŞİYLE YÜZLEŞTİ I VİDEO İZLE
Nazmiye ile ilişkisi olduğu iddia edilen Ahmet, Nazmiye'nin 25 yaşındaki kuzeni Mustafa Yavuzcan'ın şüpheli ölümünün İbrahim ile doğrudan bağlantısı olduğunu öne sürdü.