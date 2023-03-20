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Vav TV Canlı Yayın
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    • 20.03.2023 20:04
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    • 20.03.2023 20:16
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    19 kez evden kaçan Nazmiye kayınvalidesi ve eşiyle yüzleşti! Esra Erol’da akılalmaz olay: Yasaklı madde kullanımı, ihanet, şiddet üçgeni...

    ATV'nin ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol'da programına daha önce defalarca evi terk eden eşi Nazmiye Lale ile barışmak için başvuran İbrahim Lale damga vurdu. Yasaklı madde kullanımı, ihanet, şiddet üçgeninin yaşandığı Nazmiye ve İbrahim Lale dosyası kısa sürede Türkiye’nin gündemine oturdu. İbrahim ve 6 yıllık evliliklerinin son bir yılında 19 kez evden kaçtığını söylediği eşi Nazmiye, bugün canlı yayında yüzleşti. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    19 kez evden kaçan Nazmiye kayınvalidesi ve eşiyle yüzleşti!

    İbrahim Lale daha önce defalarca evi terk eden eşi Nazmiye Lale ile barışmak için ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvurdu. 6 yıllık evliliklerinin son bir yılında Nazmiye'nin 19 kez evden kaçtığını söyleyen İbrahim Lale, eşinin kuzeni Ahmet'in yanında olabileceğini söyledi.

    İbrahim Lale, teyzesinin oğlu Ahmet'le kendisinin bir zamanlar çok iyi anlaştığını ancak kuzeninin evliliğini kıskandığı için aralarının açıldığını belirtti. Ahmet'in kendisine 11 el ateş açtığını buna karşılık kendisinin de Ahmet'in arabasını ateşe verdiğini anlattı.

    19 KEZ EVDEN KAÇAN NAZMİYE KAYINVALİDESİ VE EŞİYLE YÜZLEŞTİ I VİDEO İZLE

    Nazmiye ile ilişkisi olduğu iddia edilen Ahmet, Nazmiye'nin 25 yaşındaki kuzeni Mustafa Yavuzcan'ın şüpheli ölümünün İbrahim ile doğrudan bağlantısı olduğunu öne sürdü.

        MUSTAFA YAVUZCAN NASIL ÖLDÜ?
        Ahmet, Nazmiye Lale'nin kuzeninin cinayetiyle ilgili olarak İbrahim Lale'den şüphelendiği ve onu öldüren kişilere İbrahim'in teslim etmiş olabileceğini söyledi.

        İbrahim Lale bu konunun kimseyi ilgilendirmediğini söyleyerek tepki gösterdi ve hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Davanın hala devam ettiğini belirtti. Ahmet, İbrahim'in kendisine 50 bin TL karşısında eşiyle aşk yaşamasına izin verdiğini iddia etti.

        "SİZ BU ÇİRKİNLİKLERİN İÇİNDE NASIL YAŞIYORSUNUZ"
        Ahmet'in ise Nazmiye'ye şiddet gösterdiği ortaya çıktı. Genç kadının yaşadıkları Esra Erol'u derinden etkiledi. Yasaklı madde kullandığını kabul eden İbrahim'e Esra Erol "Siz bu çirkinliklerin içinde nasıl yaşıyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

            OLAYLA BAMBAŞKA BİR HAL ALDI
            Canlı yayında yüzleşen karı kocanın anlattıkları ise olayları bambaşka bir noktaya taşıdı. İbrahim ile 18 yaşında kaçarak evlendiğini söyleyen Nazmiye, bu nedenle ailesiyle küs olduğunu, 6 yıldır konuşmadıklarını, kimsesiz olduğunu söyledi.

            İbrahim'in kendisini evlerinde en yakın arkadaşıyla aldattığını dile getiren Nazmiye, eşinin kendisini beğenmemeye başladığını anlattı.

            O dönemde 120 kilo olduğunun altını çizen Nazmiye, eşinin kendisini yasaklı maddeye alıştırdığını, hayatlarının bu maddeden ibaret olmaya başladığını ekledi. Bu dönemde eşinin kuzeni Ahmet ile tanışan Nazmiye, İbrahim'in Ahmet'i sık sık eve davet ettiğini, üçünün birlikte yasaklı madde kullandığını, eşinin kendisini dövdüğünü bu nedenle Ahmet'e sığındığını anlattı.

                Eşinin kuzeni ile ilişki yaşamaya başladıktan sonra İbrahim'e ayrılmak istediğini söyleyen Nazmiye, "6 kedimiz var, ayrılırsam kedileri bana vermemekle tehdit etti" dedi.

                CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER!
                İkili, bugünkü canlı yayında bir kez daha karşı karşıya geldi. Nazmiye, bu kez kayınvalidesiyle de yüzleşti. İbrahim'in annesi Havva Hanım "Gelinimin yalanlarından bıktım" ifadelerini kullandı.

                Havva Hanım, "İster barışsınlar ister barışmasınlar ben karışmam. Ancak devam edeceklerse Nazmiye sosyal medyayı bırakacak" diyerek şartını söyledi. Nazmiye ise kayınvalidesinden özür diledi.
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                Haberler Televizyon 19 kez evden kaçan Nazmiye kayınvalidesi ve eşiyle yüzleşti! Esra Erol’da akılalmaz olay: Yasaklı madde kullanımı, ihanet, şiddet üçgeni...
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