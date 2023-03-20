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    • 20.03.2023 18:05
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    • 20.03.2023 18:05
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    Kuruluş Osman 119. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! “Nayman’ın buyruğuna girerek alacaksın intikamımızı?”

    Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı, ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 119. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran ve sosyal medyada büyük ses getiren fragmana “Nayman’ın buyruğuna girerek alacaksın intikamımızı?” sözleri damga vurdu. İşte Çarşamba akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Kuruluş Osman’ın 119. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Nayman’ın buyruğuna girerek alacaksın intikamımızı?”

    Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın 119. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi büyük ilgi gören fragmana "Nayman'ın buyruğuna girerek alacaksın intikamımızı?" sözleri damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Kuruluş Osman'ın 118. Bölümünde; Bala, Malhun ve Ayşe Hatunlar, Bengi Hatun'u casusluk etmesi için görevlendirdi. Bengi Hatun, bu görevi Olof'tan intikam almak için kabul etti.

    Bengi Hatun, Frigg'i ikna edip oyun kurdu. Frigg, Türkmen kılığında Yenişehir'e sızıp Orhan ve Alaeddin'i öldürmek için harekete geçerken Bala Hatun tarafından köşeye sıkıştırıldı. Bala Hatun, Frigg'in cezasını tek darbede kesti.

    Osman Bey, Cerkutay ve Ülgen Hatun'a haber göndererek Turgut Bey'in gizlice İnegöl'den içeri girmesini sağladı. İnegöl'e giren Turgut Bey ve Alpleri Olof'un askerleri ile savaşırken Cerkutay kapıyı açacağı sırada yaralandı, kapıyı Ülgen Hatun açtı.

        Kapının açılmasıyla Osman Bey ve Alpleri İnegöl'e girdiler. Osman Bey, Turgut Bey ve Alpleri Olof'un askerlerini biçerken kaleye Bala ve Malhun Hatun öncülüğünde sızan hatunlar ise kale içindeki Olof'un askerlerini ve ona bağlı Bizans güçlerini etkisiz hale getirdiler.

        Osman Bey Olof'un cezasını keseceği sırada Nayman; İnegöl'e esir aldığı Öktem Bey'le girdi. Nayman, Olof'u serbest bırakması karşılığında Öktem Bey'in canını bağışlayacağını söyledi.

        Osman Bey ise Nayman'a rest çekti. Nayman, tehditlerini sürdürürken Osman Bey, Olof'un cezasını kesti. Nayman da Öktem Bey'i şehit etti.
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            Haberler Televizyon Kuruluş Osman 119. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! “Nayman’ın buyruğuna girerek alacaksın intikamımızı?”
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