Kuruluş Osman 119. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! “Nayman’ın buyruğuna girerek alacaksın intikamımızı?”

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın 119. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi büyük ilgi gören fragmana "Nayman'ın buyruğuna girerek alacaksın intikamımızı?" sözleri damga vurdu.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Kuruluş Osman'ın 118. Bölümünde; Bala, Malhun ve Ayşe Hatunlar, Bengi Hatun'u casusluk etmesi için görevlendirdi. Bengi Hatun, bu görevi Olof'tan intikam almak için kabul etti.
Bengi Hatun, Frigg'i ikna edip oyun kurdu. Frigg, Türkmen kılığında Yenişehir'e sızıp Orhan ve Alaeddin'i öldürmek için harekete geçerken Bala Hatun tarafından köşeye sıkıştırıldı. Bala Hatun, Frigg'in cezasını tek darbede kesti.
Osman Bey, Cerkutay ve Ülgen Hatun'a haber göndererek Turgut Bey'in gizlice İnegöl'den içeri girmesini sağladı. İnegöl'e giren Turgut Bey ve Alpleri Olof'un askerleri ile savaşırken Cerkutay kapıyı açacağı sırada yaralandı, kapıyı Ülgen Hatun açtı.