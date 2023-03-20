Kuruluş Osman 119. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! “Nayman’ın buyruğuna girerek alacaksın intikamımızı?”

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın 119. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi büyük ilgi gören fragmana "Nayman'ın buyruğuna girerek alacaksın intikamımızı?" sözleri damga vurdu.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kuruluş Osman'ın 118. Bölümünde; Bala, Malhun ve Ayşe Hatunlar, Bengi Hatun'u casusluk etmesi için görevlendirdi. Bengi Hatun, bu görevi Olof'tan intikam almak için kabul etti.