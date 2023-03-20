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    • 21.03.2023 01:04
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    • 21.03.2023 01:13
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    Elif gerçeği öğrendi! Bir Küçük Gün Işığı 27. bölüm fragmanı yayınlandı: “Artık Fırat’tan bunu saklayamam”

    Başrollerinde Seray Kaya, Berk Oktay ve Esra Dermancıoğlu’nun üstlendiği Bir Küçük Gün Işığı’nın 27. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm fragmanında gerçeği öğrenen Elif’in “Artık Fırat’tan bunu saklayamam” şeklindeki sözleri dikkat çekti. İşte Bir Küçük Gün Işığı 27. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Artık Fırat’tan bunu saklayamam”

    Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda gerçeği öğrenen Elif, Ümran'a rest çekti.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Elif'in hayatta kalabilmesi için kritik saatler vardır. Fırat'ın duaları, Güneş'in yalvarışları ve Dila'nın kanını vermesiyle Elif kritik saatleri atlatır.

    Hastaneden çıkarılıp eve getirildikten sonra Ümran'ın, Elif'e karşı davranışları tamamen değişir. Artık ona farklı bir gözle bakmaya, onu kızı gibi görmeye başlar.

    Fırat, Sude'nin, Feraye'nin hisseleriyle şirketin yeni ortağı olduğunu öğrenir. Alper yaşanılanların da etkisiyle hayatın çok kısa olduğunu anlar ve Fulya'ya evlenme teklif eder.

        Elif ve Fırat, isteme merasiminde kız tarafı olurlar. Eşref'in işi yokuşa süren halleri, eğlenceli anlar yaşamasına neden olur.

        Dila da Elif'e bir adım atar, aralarındaki buzlar yavaş yavaş erimeye başlar. Tam kırgınlıklar unutulmuş, geçmişe bir sünger çekilmişken Elif aileyi darmadağın edecek sırrı öğrenir. Artık Elif'i daha zor günler bekliyordur.

        Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.
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        Haberler Televizyon Elif gerçeği öğrendi! Bir Küçük Gün Işığı 27. bölüm fragmanı yayınlandı: “Artık Fırat’tan bunu saklayamam”
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