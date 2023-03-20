Elif gerçeği öğrendi! Bir Küçük Gün Işığı 27. bölüm fragmanı yayınlandı: “Artık Fırat’tan bunu saklayamam”

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda gerçeği öğrenen Elif, Ümran'a rest çekti.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Elif'in hayatta kalabilmesi için kritik saatler vardır. Fırat'ın duaları, Güneş'in yalvarışları ve Dila'nın kanını vermesiyle Elif kritik saatleri atlatır.
Hastaneden çıkarılıp eve getirildikten sonra Ümran'ın, Elif'e karşı davranışları tamamen değişir. Artık ona farklı bir gözle bakmaya, onu kızı gibi görmeye başlar.
Fırat, Sude'nin, Feraye'nin hisseleriyle şirketin yeni ortağı olduğunu öğrenir. Alper yaşanılanların da etkisiyle hayatın çok kısa olduğunu anlar ve Fulya'ya evlenme teklif eder.