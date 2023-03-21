Ben Bu Cihana Sığmazam 24. bölüm fragmanı yayınlandı: “Gözümün içine baka baka Leyla’yı sevdiğini haykırdı”

Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Leyla ile Cezayir'in nikah sahnesi dikkat çekerken Firuze'nin "Gözümün içine baka baka Leyla'yı sevdiğini haykırdı" şeklindeki sözleri fragmana damga vurdu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cezayir, kendi mekanından Tatavlalı ve Tito tarafından kaçırılan Bassilius'u yakalamak için peşlerine düşer. Çünkü hala Kayıkçı'yla ilgili en ufak bir bilgiye ulaşamamıştır. Daha fazla düşman kazanmak istemeyen Tatavlalı ise Bassilius'un kaçışını organize eder. Cezayir ekibiyle, Tatavlalı ve Bassilius'un izini bulur.