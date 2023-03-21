Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 22.03.2023 01:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.03.2023 01:46
    ABONE OL

    Ben Bu Cihana Sığmazam 24. bölüm fragmanı yayınlandı: “Gözümün içine baka baka Leyla’yı sevdiğini haykırdı”

    ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına Firuze’nin “Gözümün içine baka baka Leyla’yı sevdiğini haykırdı” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 24. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Gözümün içine baka baka Leyla’yı sevdiğini haykırdı”

    Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Leyla ile Cezayir'in nikah sahnesi dikkat çekerken Firuze'nin "Gözümün içine baka baka Leyla'yı sevdiğini haykırdı" şeklindeki sözleri fragmana damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Cezayir, kendi mekanından Tatavlalı ve Tito tarafından kaçırılan Bassilius'u yakalamak için peşlerine düşer. Çünkü hala Kayıkçı'yla ilgili en ufak bir bilgiye ulaşamamıştır. Daha fazla düşman kazanmak istemeyen Tatavlalı ise Bassilius'un kaçışını organize eder. Cezayir ekibiyle, Tatavlalı ve Bassilius'un izini bulur.

    Cezayir, Orhan'ın ölümüyle suçlanan Leyla'nın ağır bir ceza alması için çabalayan Tatavlalı'ya karşılık, Orhan'ın hayatta olma ihtimalini düşünür ve ona göre hareket almaya başlar.

    Leyla tecritte umutsuz bir halde yargılanmayı beklerken Firuze, Leyla'yı ziyarete gelir. Leyla içinde bulunduğu durumdan kurtulamayacağını düşünerek Firuze'den önemli bir dilekte bulunur.

        Firuze'nin, çalıştığı hastanenin yönetimiyle yaşadığı bazı sorunlar, kariyerini bitirme noktasına getirir.

        Oğlu Sait'in Cezayir'le girilen bir çatışmada öldüğünü öğrenen Sabit, eski hesabı kapatmak için Cezayir'i en hassas yerinden vurmak için harekete geçer.

        Azamet ve Melike ise gözlerden uzak bir yerde, hayatlarıyla ilgili aldıkları ciddi bir kararı uygulamaya geçirir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        İP’te ağır sökük!
        Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam 24. bölüm fragmanı yayınlandı: “Gözümün içine baka baka Leyla’yı sevdiğini haykırdı”
            loading
            SON DAKİKA