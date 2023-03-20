Ateş Kuşları 9. bölüm fragmanı nefes kesti: Sabit, Barbaros’un sırrını öğrendi!

Gülayşe, dün akşam yemek yemediğini söylese de Barbaros inanmayarak Zümrüt'ün Gülayşe'ye şantaj veya tehditte bulunup bulunmadığını sordu. Gülayşe; o yemeğe zorla çıkmadığını, dün akşam Barbaros'u beklediğini ama gelmediğini ve bu yüzden Zümrüt ile yemeğe çıktığını söyledi. Barbaros, bu cevap karşısında kahroldu.