Ateş Kuşları 9. bölüm fragmanı nefes kesti: Sabit, Barbaros’un sırrını öğrendi!

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Ateş Kuşları'nın merakla beklenen 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragman, sosyal medyada büyük ses getirdi.
ATEŞ KUŞLARI'NIN SEKİZİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Ali tarafından lastikçide alıkonulan Barbaros, Yakup aracılığıyla Gülayşe'nin telefonunda Zümrüt'ten gelen mesajları gördü. Barbaros, Doktor Mete tarafından Ali'nin sorgusundan kurtulduktan sonra büyük bir öfkeyle Gülayşe'yi arabaya "Yemeğe çıkıyoruz!" diyerek bindirdi.
Barbaros, Gülayşe'yi getirdiği mekanda o'nun önüne boş bir tabak koydu ve dün akşamdan tok olduğunu ima etti. Barbaros, Gülayşe'nin dün akşam ne yediğini ve telefonunda Zümrüt'ten gelen ilgi dolu mesajların hesabını sordu.
Gülayşe, dün akşam yemek yemediğini söylese de Barbaros inanmayarak Zümrüt'ün Gülayşe'ye şantaj veya tehditte bulunup bulunmadığını sordu. Gülayşe; o yemeğe zorla çıkmadığını, dün akşam Barbaros'u beklediğini ama gelmediğini ve bu yüzden Zümrüt ile yemeğe çıktığını söyledi. Barbaros, bu cevap karşısında kahroldu.