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    • 20.03.2023 23:58
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    • 20.03.2023 23:58
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    Ateş Kuşları 9. bölüm fragmanı nefes kesti: Sabit, Barbaros’un sırrını öğrendi!

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları’nın merakla beklenen 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik paylaştığı dizinin yeni bölüm fragmanında Gülayşe ile Barbaros’un romantik sahneleri dikkat çekerken Sabit öğrendiği gerçekle şaşkına döndü. İşte Ateş Kuşları 9. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    Sabit, Barbaros’un sırrını öğrendi!

    Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Ateş Kuşları'nın merakla beklenen 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragman, sosyal medyada büyük ses getirdi.

    ATEŞ KUŞLARI'NIN SEKİZİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
    Ali tarafından lastikçide alıkonulan Barbaros, Yakup aracılığıyla Gülayşe'nin telefonunda Zümrüt'ten gelen mesajları gördü. Barbaros, Doktor Mete tarafından Ali'nin sorgusundan kurtulduktan sonra büyük bir öfkeyle Gülayşe'yi arabaya "Yemeğe çıkıyoruz!" diyerek bindirdi.

    Barbaros, Gülayşe'yi getirdiği mekanda o'nun önüne boş bir tabak koydu ve dün akşamdan tok olduğunu ima etti. Barbaros, Gülayşe'nin dün akşam ne yediğini ve telefonunda Zümrüt'ten gelen ilgi dolu mesajların hesabını sordu.

    Gülayşe, dün akşam yemek yemediğini söylese de Barbaros inanmayarak Zümrüt'ün Gülayşe'ye şantaj veya tehditte bulunup bulunmadığını sordu. Gülayşe; o yemeğe zorla çıkmadığını, dün akşam Barbaros'u beklediğini ama gelmediğini ve bu yüzden Zümrüt ile yemeğe çıktığını söyledi. Barbaros, bu cevap karşısında kahroldu.

        Zümrüt, Gülayşe'yi ailesinden istemeye geleceğini telefonda söylerken, Yakup ise tüm konuşmaları duyup Barbaros'a haber verdi. Zümrüt, elinde çiçek ve çikolatayla Gülayşe'yi istemeye gitti. Zümrüt, Gülayşe'yi ağabeyi Ali'den istedi. Ali ise adaba uygun olsun diye Gülayşe'ye rızası olup olmadığını sordu.

        Gülayşe tam cevap verecekken Barbaros şok içinde kapıda belirdi. Gülayşe'nin "Rızam var!" demesiyle Barbaros yıkıldı. Ali, Mercan ve Zıpkın kulaklarına inanamadı. Zümrüt, memnuniyetle yüzükleri takarken Sabit, "Rızası yok!" diyerek eline aldığı tornavidayla Zümrüt'ün üstüne yürüdü. O sırada Zümrüt'ün adamı tetiği çekti. Barbaros, silahı gördüğü an kendini Sabit'e siper etti.
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        Haberler Televizyon Ateş Kuşları 9. bölüm fragmanı nefes kesti: Sabit, Barbaros’un sırrını öğrendi!
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