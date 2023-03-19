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    • Televizyon
    • 19.03.2023 19:38
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    • 19.03.2023 19:40
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    TEŞKİLAT EFKAR BABA VE DELİ BEDRO ÖLDÜ MÜ? Gürkan Uygun, Ergün Metin diziden ayrıldı mı, neden? Teşkilat 68. BÖLÜM CANLI İZLE

    Teşkilat dizisinde Efkar Baba rolünde rol alan ünlü oyuncu Gürkan Uygun ve Deli Bedro rolünü canlandıran Ergün Metin bu hafta diziye damga vuran isimler oldu. Dizinin 68. bölüm fragmanını izleyenler internet arama motorunda araştırmalar yapmaya başladı. Peki Teşkilat Efkar Baba ve Delir Bedro öldü mü, ölecek mi? Gürkan Uygun ve Ergün Metin Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden? İşte Teşkilat 68. bölüm canlı izleme ekranı ve diğer detaylar...

    TEŞKİLAT EFKAR BABA VE DELİ BEDRO ÖLDÜ MÜ?

    Teşkilat dizisinin 68. bölümü bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Dizinin takipçileri fragmanı izler izlemez telefonlarına sarıldı. İnternet arama motorlarında sıklıkla Teşkilat Efkar Baba ve Delir Bedro öldü mü, ölecek mi? Gürkan Uygun ve Ergün Metin Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden? soruları araştırılmaya başlandı.

    TEŞKİLAT 68. BÖLÜM İZLE!

    Teşkilat dizisinin 68. bölümünü izlemek isteyenler aşağıda bulunan linki internet arama motoruna yapıştırarak yeni bölümü canlı izleyebilir.

    https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1?hls=1

    TEŞKİLAT EFKAR BABA VE DELİ BEDRO ÖLDÜ MÜ?

    Teşkilat dizisinde Efkar Baba rolüyle karşımıza çıkan Gürkan Uygun ve Deli Bedro rolünü canlandıran Ergün Metin'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. İki oyuncu hakkında son durum yeni bölümle birlikte belli olacak.

    GÜRKAN UYGUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    27 Mayıs 1974 tarihinde İzmit'te doğdu.

    Aslen Ordu'ludur ve gürcü kökenlidir. Lise yıllarında tiyatro ile tanıştı. 1990 yılında amatör tiyatroya başladı. Ardından Dormen Tiyatrosu'nda eğitim aldı.

        1996 yılında televizyon dizilerinde rol almaya başladı. Tatlı Kaçıklar, Böyle Mi Olacaktı, Yedi Numara, Deli Yürek, Şapkadan Babam Çıktı adlı dizilerde rol aldı.

        Kendisi en çok Kurtlar Vadisi dizisindeki Memati rolüyle tanınır. Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide yaklaşık 10 yıl boyunca Memati karakterini canlandırdı.

        Daha sonra birkaç bölüm için Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mimar Sinan karakterini oynadı.

        2013-2015 tarihleri arasında yayınlanan Kaçak dizisinde Serhat Hakeri karakterini canlandırdı.

        ERGÜN METİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

        Ergün Metin 1985 Malatya doğumludur.

        9 Eylül Üniversitesi mezunudur.

        Bir İstanbul Masalı, Yeşil Deniz, Çukurova, Aşk ve Mavi, Alevlerin Ardından dizi filmlerinde rol aldı.
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        Haberler Televizyon TEŞKİLAT EFKAR BABA VE DELİ BEDRO ÖLDÜ MÜ? Gürkan Uygun, Ergün Metin diziden ayrıldı mı, neden? Teşkilat 68. BÖLÜM CANLI İZLE
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