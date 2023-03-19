TEŞKİLAT EFKAR BABA VE DELİ BEDRO ÖLDÜ MÜ? Gürkan Uygun, Ergün Metin diziden ayrıldı mı, neden? Teşkilat 68. BÖLÜM CANLI İZLE

Teşkilat dizisinin 68. bölümü bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Dizinin takipçileri fragmanı izler izlemez telefonlarına sarıldı. İnternet arama motorlarında sıklıkla Teşkilat Efkar Baba ve Delir Bedro öldü mü, ölecek mi? Gürkan Uygun ve Ergün Metin Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden? soruları araştırılmaya başlandı.