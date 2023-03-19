TEŞKİLAT EFKAR BABA VE DELİ BEDRO ÖLDÜ MÜ? Gürkan Uygun, Ergün Metin diziden ayrıldı mı, neden? Teşkilat 68. BÖLÜM CANLI İZLE

Teşkilat dizisinin 68. bölümü bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Dizinin takipçileri fragmanı izler izlemez telefonlarına sarıldı. İnternet arama motorlarında sıklıkla Teşkilat Efkar Baba ve Delir Bedro öldü mü, ölecek mi? Gürkan Uygun ve Ergün Metin Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden? soruları araştırılmaya başlandı.
TEŞKİLAT 68. BÖLÜM İZLE!
Teşkilat dizisinin 68. bölümünü izlemek isteyenler aşağıda bulunan linki internet arama motoruna yapıştırarak yeni bölümü canlı izleyebilir.
https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1?hls=1
TEŞKİLAT EFKAR BABA VE DELİ BEDRO ÖLDÜ MÜ?
Teşkilat dizisinde Efkar Baba rolüyle karşımıza çıkan Gürkan Uygun ve Deli Bedro rolünü canlandıran Ergün Metin'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. İki oyuncu hakkında son durum yeni bölümle birlikte belli olacak.
GÜRKAN UYGUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
27 Mayıs 1974 tarihinde İzmit'te doğdu.
Aslen Ordu'ludur ve gürcü kökenlidir. Lise yıllarında tiyatro ile tanıştı. 1990 yılında amatör tiyatroya başladı. Ardından Dormen Tiyatrosu'nda eğitim aldı.