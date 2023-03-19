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    • 19.03.2023 19:00
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    • 19.03.2023 19:00
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    Akif’in intihar girişimi! Kardeşlerim 83. bölüm fragmanı yayınlandı: “Atarım kendimi, Suzan’ı getirin...”

    ATV’nin sevilen dizisi Kardeşlerim’in merakla beklenen 83. bölüm fragmanı yayınlandı. Afra’nın hastaneye kaldırıldığı fragmanda Akif2in intihar sahnesi dikkat çekti. Celil Nalçakan’ın canlandırdığı Akif karakterinin “Atarım kendimi, Suzan’ı getirin...” sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte Kardeşlerim 83. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Atarım kendimi, Suzan’ı getirin...”

    Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in merakla beklenen 83. bölüm fragmanı yayınlandı. Celil Nalçakan'ın canlandırdığı Akif karakterinin "Atarım kendimi, Suzan'ı getirin..." sözleri ise fragmana damga vurdu.

    82. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Ömer, Süsen ile Sarp'ın birlikte olmadığını öğrendi. Ancak bu durum Süsen'i seven Sarp'ın kalbinin kırılmasına ve yine Ömer ile karşı karşıya gelmesine neden oldu. Şengül'ün hem ekmeği hem de ailesi ile uğraşan Ayla ve Gönül kaybetti.

    Gönül'ün dükkanı kapatılırken Şengül ise Orhan ile düğün hazırlıklarına başladı. Akif ise Suzan ile boşanmamak için yine bin bir numara çevirdi. Önce mahkemeye geç kaldılar sonra da hakimin kafasını karıştırarak davayı erteletmeyi başardı.

    Kıskançlıktan Şengül'ün gelinliğini Gönül'ün mahvetmesi üzerine Nebahat devreye girdi ve Şengül'e hayallerinde düğün fırsatını verdi. Bu durum Doruk ile Asiye'yi de şaşırttı.

        İkili, Şengül ve Orhan için düğünde şarkı söyledi. Sinirinden kuduran Gönül düğünü bastı. Kendini rezil eden ve sinirden gözü dönen Gönül, otoparktan çıkarken kendi kıza çarptı. Afra yere yığılırken Orhan ve Oğulcan yardıma koştu.

        Heyecan dolu gelişmeleriyle Kardeşlerim, Cumartesi akşamları saat 20.00'de atv'de!
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        Haberler Televizyon Akif’in intihar girişimi! Kardeşlerim 83. bölüm fragmanı yayınlandı: “Atarım kendimi, Suzan’ı getirin...”
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