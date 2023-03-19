Akif’in intihar girişimi! Kardeşlerim 83. bölüm fragmanı yayınlandı: “Atarım kendimi, Suzan’ı getirin...”

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in merakla beklenen 83. bölüm fragmanı yayınlandı. Celil Nalçakan'ın canlandırdığı Akif karakterinin "Atarım kendimi, Suzan'ı getirin..." sözleri ise fragmana damga vurdu.

82. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ömer, Süsen ile Sarp'ın birlikte olmadığını öğrendi. Ancak bu durum Süsen'i seven Sarp'ın kalbinin kırılmasına ve yine Ömer ile karşı karşıya gelmesine neden oldu. Şengül'ün hem ekmeği hem de ailesi ile uğraşan Ayla ve Gönül kaybetti.