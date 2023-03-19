Başım Belada 4. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: “Azam bana aşık!”

Pazar akşamlarının sevilen dizisi Başım Belada 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Merih Öztürk'ün canlandırdığı Leyla karakterinin "Azam bana aşık!" şeklindeki sözleri fragmana damga vurdu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çağdaş, soyguncuları bulacağını düşündüğü için Badi ile buluşan Leyla'nın peşini bırakmaz. Leyla hastaneye gitmek zorunda kalır.
Bir yandan hastanede Çağdaş'a yakalanma tehlikesi geçirirken diğer yandan da Azam'ın kendisine aşık olduğunu zanneder.
Çağdaş'ın evine gitmek zorunda kalan Leyla'nın tavırları, Çağdaş'ı yoğun duygularını dile getirmeye iter.