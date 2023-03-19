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    • 20.03.2023 01:43
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    • 20.03.2023 01:43
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    Başım Belada 4. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: “Azam bana aşık!”

    ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Başım Belada üçüncü bölümüyle büyük beğeni topladı. Pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Başım Belada dizisinin merakla beklenen 4. bölüm fragmanı da yayınlandı. Keremcem (Azam), Merih Öztürk (Leyla), Kaan Taşaner (Çağdaş), Umut Oğuz (Pele) gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına Leyla’nın “Azam bana aşık!” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Başım Belada 4. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Azam bana aşık!”

    Pazar akşamlarının sevilen dizisi Başım Belada 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Merih Öztürk'ün canlandırdığı Leyla karakterinin "Azam bana aşık!" şeklindeki sözleri fragmana damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Çağdaş, soyguncuları bulacağını düşündüğü için Badi ile buluşan Leyla'nın peşini bırakmaz. Leyla hastaneye gitmek zorunda kalır.

    Bir yandan hastanede Çağdaş'a yakalanma tehlikesi geçirirken diğer yandan da Azam'ın kendisine aşık olduğunu zanneder.

    Çağdaş'ın evine gitmek zorunda kalan Leyla'nın tavırları, Çağdaş'ı yoğun duygularını dile getirmeye iter.

        Leyla, Azam'ın Badi'den tüm gerçekleri öğrenebileceğinin farkında olduğu için endişelidir.

        Leyla ve ailesi yeteneklerini kullanarak Badi'nin yerini bulmak ve onu Azam'la konuşmasını engellemek ister. Badi'yi ararlarken hiç beklemedikleri bir gerçekle karşılaşırlar.
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        Haberler Televizyon Başım Belada 4. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: “Azam bana aşık!”
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