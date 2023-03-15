Kuruluş Osman’da heyecan dorukta: Osman Bey İnegöl’ü fethetti! Olof’un cezası kesildi, Öktem Bey şehit oldu

Kuruluş Osman'ın 118. Bölümünde; Osman Bey, Cerkutay ve Ülgen Hatun'a haber göndererek Turgut Bey'in gizlice İnegöl'den içeri girmesini sağladı.
Osman Bey, Turgut Bey ve Alpleri Olof'un askerlerini biçerken kaleye Bala ve Malhun Hatun öncülüğünde sızan hatunlar ise kale içindeki Olof'un askerlerini ve ona bağlı Bizans güçlerini etkisiz hale getirdiler.
Osman Bey Olof'un cezasını keseceği sırada Nayman; İnegöl'e esir aldığı Öktem Bey'le girdi. Nayman, Olof'u serbest bırakması karşılığında Öktem Bey'in canını bağışlayacağını söyledi.
Osman Bey ise "Davamızı güdene ölüm hep yakın! Ölüm dediğin bize vuslat, şehadet bize düğün!" diyerek Nayman'a rest çekti.