Ateş Kuşları 8. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: “Bütün gece seni bekledim”

ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın 8. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana "Bütün gece seni bekledim" sözleri damga vurdu.
ATEŞ KUŞLARI'NIN YEDİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Zümrüt'ün Çatal tehdidi ile iyice köşeye sıkışan ve Zümrüt'ün evlilik teklifini kabul etmek zorunda kalan Gülayşe, kendisini sokağa attı.
Kendisini Barbaros'un ona yakın olmak için yerleştiği mekanın önünde bulan Gülayşe'nin karşısına Barbaros çıktı.
Barbaros, Gülayşe'nin gece yarısı sokakta neden tek başına dolandığını öğrenmek için onu sorguya çekerken Gülayşe, canı sıkkın olduğu için dışarı çıktığını söyledi.