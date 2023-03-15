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    • 16.03.2023 00:43
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    • 16.03.2023 00:48
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    Kuruluş Osman 119. bölüm fragmanı yayınlandı: “Nayman’ın komutanlık teklifini kabul mü edeceksin?”

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın merakla beklenen 119. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanında “Nayman’ın komutanlık teklifini kabul mü edeceksin?” sorusu damga vurdu. Osman Bey’in fragmanın son sahnesindeki sözleri ise dikkat çekti. İşte Kuruluş Osman 119. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Nayman’ın komutanlık teklifini kabul mü edeceksin?”

    Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 119. bölüm fragmanı yayınlandı.

    SON BÖLÜMDE NE OLDU?
    Kuruluş Osman'ın 118. Bölümünde; Osman Bey, Cerkutay ve Ülgen Hatun'a haber göndererek Turgut Bey'in gizlice İnegöl'den içeri girmesini sağladı.

    İnegöl'e giren Turgut Bey ve Alpleri, Olof'un askerleri ile savaşırken Cerkutay kapıyı açacağı sırada yaralandı, kapıyı Ülgen Hatun açtı. Kapının açılmasıyla Osman Bey ve Alpleri İnegöl'e girdiler.

    Osman Bey, Turgut Bey ve Alpleri Olof'un askerlerini biçerken kaleye Bala ve Malhun Hatun öncülüğünde sızan hatunlar ise kale içindeki Olof'un askerlerini ve ona bağlı Bizans güçlerini etkisiz hale getirdiler.

        Osman Bey Olof'un cezasını keseceği sırada Nayman; İnegöl'e esir aldığı Öktem Bey'le girdi. Nayman, Olof'u serbest bırakması karşılığında Öktem Bey'in canını bağışlayacağını söyledi. Osman Bey ise "Davamızı güdene ölüm hep yakın! Ölüm dediğin bize vuslat, şehadet bize düğün!" diyerek Nayman'a rest çekti.

        Öktem Bey ise "Bu yaşlı kurdun payına da bugün ölüm düşer! Sakın ola şehadeti vuslat sayanın canı için o itin canını bağışlamayasın! Hakkınızı helal edin!" şeklinde Osman Bey'e seslenirken Nayman "Olof'u serbest bırakacaksın! Yoksa Öktem sadece bir başlangıç olur! Senin soyunu kurutana kadar durmam! Pusatın sadece Olof'un değil Öktem'in de boynunu alacak!" diyerek tehditlerini sürdürdü.

        Osman Bey'in "Doğru dersin! Ama tek bir farkla Olof ölünce leş, Öktem Bey ölünce şehit olacak!" diyerek Olof'un cezasını kestiği anda, Nayman da Öktem Bey'i şehit etti.
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            Haberler Televizyon Kuruluş Osman 119. bölüm fragmanı yayınlandı: “Nayman’ın komutanlık teklifini kabul mü edeceksin?”
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