Kuruluş Osman 119. bölüm fragmanı yayınlandı: “Nayman’ın komutanlık teklifini kabul mü edeceksin?”

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 119. bölüm fragmanı yayınlandı.
SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Kuruluş Osman'ın 118. Bölümünde; Osman Bey, Cerkutay ve Ülgen Hatun'a haber göndererek Turgut Bey'in gizlice İnegöl'den içeri girmesini sağladı.
İnegöl'e giren Turgut Bey ve Alpleri, Olof'un askerleri ile savaşırken Cerkutay kapıyı açacağı sırada yaralandı, kapıyı Ülgen Hatun açtı. Kapının açılmasıyla Osman Bey ve Alpleri İnegöl'e girdiler.
Osman Bey, Turgut Bey ve Alpleri Olof'un askerlerini biçerken kaleye Bala ve Malhun Hatun öncülüğünde sızan hatunlar ise kale içindeki Olof'un askerlerini ve ona bağlı Bizans güçlerini etkisiz hale getirdiler.