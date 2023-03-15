Kuruluş Osman 119. bölüm fragmanı yayınlandı: “Nayman’ın komutanlık teklifini kabul mü edeceksin?”

Öktem Bey ise "Bu yaşlı kurdun payına da bugün ölüm düşer! Sakın ola şehadeti vuslat sayanın canı için o itin canını bağışlamayasın! Hakkınızı helal edin!" şeklinde Osman Bey'e seslenirken Nayman "Olof'u serbest bırakacaksın! Yoksa Öktem sadece bir başlangıç olur! Senin soyunu kurutana kadar durmam! Pusatın sadece Olof'un değil Öktem'in de boynunu alacak!" diyerek tehditlerini sürdürdü.