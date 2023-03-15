Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 16.03.2023 01:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.03.2023 01:45
    ABONE OL

    Aldatmak 22. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: “Benden vazgeçmelisin Tolga”

    Başrollerinde Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Vahide Perçin’in yer aldığı Aldatmak 22. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. ATV’nin sevilen dizisi Aldatmak’ın yeni bölüm fragmanına Oltan’ın “Benden vazgeçmelisin Tolga” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran Aldatmak 22. bölüm 3. fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Benden vazgeçmelisin Tolga”

    Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Aldatmak'ın 22. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Oltan Kaşifoğlu'nun "Benden vazgeçmelisin Tolga" sözleri fragmana damga vurdu.

    YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Tarık'ın son saldırısı karşısında sabrı taşan Güzide, canlı yayın açarak kendisine kurulan tuzağı ifşa eder. Artık hiçbir şeyden korkmamakta, düşmanları karşısında dobra tavrından ödün vermemektedir. Çocukları ve dostları, bu yayını heyecanla karşılar.

    Oylum, Behram'ın kendisinin peşinden koşmasına rağmen Tolga'yı hala unutamamıştır. Yaşadığı pişmanlık ve vicdan azabını annesinden gizleyemez.

    Güzide ise tavsiye verirken geçmişte kızının da kendisiyle benzer hatalara düştüğünü fark eder.

        Ozan ve Zeliş, yeni bir ilişkiye yelken açarken Selin ve Tolga'nın arkadaşlığı ilerler. Birlikte dışarı eğlenmeye çıktıklarında magazine yakalanırlar. Selin ve Oylum'un arkadaşlıkları sınanmak üzeredir.

        Yeşim, yuva kurmanın büyük bir evden çok daha fazlasını gerektirdiğini bir kez daha anlarken Tarık, kim tarafından ve neden kaçırıldığını çözmeye çalışmaktadır. Nitekim Tarık'ın alıkonulması planının arkasından sürpriz bir isim çıkacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Afet bölgesinde Kılıçdaroğlu’na tepki
        Haberler Televizyon Aldatmak 22. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: “Benden vazgeçmelisin Tolga”
            loading
            SON DAKİKA