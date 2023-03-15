Aldatmak 22. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: “Benden vazgeçmelisin Tolga”

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Aldatmak'ın 22. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Oltan Kaşifoğlu'nun "Benden vazgeçmelisin Tolga" sözleri fragmana damga vurdu.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Tarık'ın son saldırısı karşısında sabrı taşan Güzide, canlı yayın açarak kendisine kurulan tuzağı ifşa eder. Artık hiçbir şeyden korkmamakta, düşmanları karşısında dobra tavrından ödün vermemektedir. Çocukları ve dostları, bu yayını heyecanla karşılar.
Oylum, Behram'ın kendisinin peşinden koşmasına rağmen Tolga'yı hala unutamamıştır. Yaşadığı pişmanlık ve vicdan azabını annesinden gizleyemez.
Güzide ise tavsiye verirken geçmişte kızının da kendisiyle benzer hatalara düştüğünü fark eder.