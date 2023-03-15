Aldatmak 22. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: “Benden vazgeçmelisin Tolga”

Yeşim, yuva kurmanın büyük bir evden çok daha fazlasını gerektirdiğini bir kez daha anlarken Tarık, kim tarafından ve neden kaçırıldığını çözmeye çalışmaktadır. Nitekim Tarık'ın alıkonulması planının arkasından sürpriz bir isim çıkacaktır.