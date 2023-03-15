Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne: Bala Hatun Frigg’in cezasını işte böyle kesti...

Kuruluş Osman'ın 118. bölümünde; Bala, Malhun ve Ayşe Hatunlar, Bengi Hatun'u casusluk etmesi için görevlendirdi.
Bengi Hatun, bu görevi Olof'tan intikam almak için kabul etti. Bengi Hatun, "Osman'ın evlatlarının canını isterim! Kızım Alçiçek'i neden o Aktemur'la evlendiririm sanırsın? Bey olması için evvela Orhan'la Alaeddin'in ölmesi gerek!" diyerek Frigg'i ikna edip oyun kurdu.
Frigg, Türkmen kılığında Yenişehir'e sızıp, Orhan ve Alaeddin'i öldürmek için harekete geçerken, Bala Hatun tarafından köşeye sıkıştırıldı.