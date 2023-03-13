Kuruluş Osman 118. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Gayrı o zalimlere verdiğimiz fırsat bitsin”

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 118. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Heyecanı doruklara çıkaran fragmana Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey karakterinin "Gayrı o zalimlere verdiğimiz fırsat bitsin" şeklindeki sözleri damga vurdu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kuruluş Osman'ın 117. Bölümünde; Osman Bey, elindeki altınları sahteleriyle değiştirerek, sahte altınları Çamlıpınar Kervansaray'ına gönderdi.
Osman Bey, altınların Kervansaray'da olduğunu Olof'a bildirmek için Frigg'i kullandı. Hatunlar, Frigg'i Söğüt'e götürürken Frigg'in duyacağı şekilde altınların Kervansaray'da olduğunu söylediler.
Hatunlar; Alçiçek aracılığıyla Frigg'in kaçmasını sağladılar. Osman Bey, Nayman'ın karargahına giderek altınları Olof'un aldığını ve Kervansaray'da olduğunu söyleyerek Bey'lerin evlatlarını sağ salim teslim etmesini istedi.