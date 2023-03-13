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    • Televizyon
    • 13.03.2023 23:31
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    • 13.03.2023 23:31
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    Kuruluş Osman 118. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Gayrı o zalimlere verdiğimiz fırsat bitsin”

    ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’ın 118. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kısa sürede sosyal medyada büyük ses getiren fragmana Osman Bey’in “Gayrı o zalimlere verdiğimiz fırsat bitsin” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte başrolünü Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman 118. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Gayrı o zalimlere verdiğimiz fırsat bitsin”

    Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 118. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Heyecanı doruklara çıkaran fragmana Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey karakterinin "Gayrı o zalimlere verdiğimiz fırsat bitsin" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Kuruluş Osman'ın 117. Bölümünde; Osman Bey, elindeki altınları sahteleriyle değiştirerek, sahte altınları Çamlıpınar Kervansaray'ına gönderdi.

    Osman Bey, altınların Kervansaray'da olduğunu Olof'a bildirmek için Frigg'i kullandı. Hatunlar, Frigg'i Söğüt'e götürürken Frigg'in duyacağı şekilde altınların Kervansaray'da olduğunu söylediler.

    Hatunlar; Alçiçek aracılığıyla Frigg'in kaçmasını sağladılar. Osman Bey, Nayman'ın karargahına giderek altınları Olof'un aldığını ve Kervansaray'da olduğunu söyleyerek Bey'lerin evlatlarını sağ salim teslim etmesini istedi.

        Osman Bey'in sözlerine güvenmeyen Nayman, Bey'lerin evlatlarını teslim etti ancak Turgut Bey'i rehin aldı. Altınları almak için Kervansaray'a giden Nayman, karşısında Olof'u buldu.

        Olof'un altınlarını çaldığını düşünen Nayman; birden altınların sahte olduğunu fark etti. Böylelikle hem Nayman hem de Olof, Osman Bey'in oyununa geldi.

        Osman Bey, Nayman'ın karargahını basıp ordusunun büyük bir kısmını biçtikten sonra Yenişehir'e döndü. Şeyh Edebalı ve konak ahalisiyle hep beraber akşam yemeği yedi.

            Yemek esnasında Şeyh Edebalı Üç Ayların faziletini anlatırken Boran Alp'ten 'Sevdayı Muhammed' ilahisini okumasını istedi. Boran Alp, kopuzunu eline alarak ilahiyi okudu.
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            Haberler Televizyon Kuruluş Osman 118. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Gayrı o zalimlere verdiğimiz fırsat bitsin”
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