Aldatmak 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “İnsanın gerçeğini görmesi lazım”

Tolga ile ilişkisini kurtarmak için çabalayan Oylum, Tolga'dan karşılık göremeyince büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. ncak Oylum'dan ayrı kalmaya dayanamayan Tolga barışmak için bir adım atacakken onu Behram'la görmesi yanlış anlaşılmaya sebep oldu.