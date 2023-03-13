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    • Televizyon
    • 13.03.2023 23:42
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    • 13.03.2023 23:42
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    Aldatmak 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “İnsanın gerçeğini görmesi lazım”

    Başrollerinde Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu ve Ercan Kesal’ın yer aldığı Aldatmak’ın 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Güzide’nin kızı Oylum’a öğüt verdiği sahne izleyicileri duygulandırırken “İnsanın gerçeğini görmesi lazım” sözleri dikkat çekti. İşte milyonları Perşembe akşamları ATV ekranlarına kilitleyen Aldatmak’ın 22. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    “İnsanın gerçeğini görmesi lazım”

    ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Aldatmak'ın 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Güzide ve Oylum'un anne-kız sahnesinin ön plana çıktığı fragmana "İnsanın gerçeğini görmesi lazım" sözleri damga vurdu.

    21. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Elmas'ın yürüttüğü operasyon başarıyla sonuçlanıp Yeşim'e karşı hazırladığı dosya doğru ellere ulaştırıldı. İfadesi alınan Yeşim, savcının kararıyla duruşma gününe kadar cezaevine gönderildi.

    Kefaletle serbest kalan Yeşim için ödeme yapan Tarık'ın öfkesi iyice büyüdü. Güzide'nin arkasından da iş çevirmeye devam eden Tarık, son hamlesiyle Güzide'nin kariyerine bir darbe daha vurdu.

    Tolga ile ilişkisini kurtarmak için çabalayan Oylum, Tolga'dan karşılık göremeyince büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. ncak Oylum'dan ayrı kalmaya dayanamayan Tolga barışmak için bir adım atacakken onu Behram'la görmesi yanlış anlaşılmaya sebep oldu.

        Şantiyede yaşanan olaydan sonra Zeliş ile Ozan artık duygularını saklamamaya karar verdi ve ikili birbirlerine olan duygularını itiraf etti.

        Tarık'ın otelde başka bir kadınla olan samimi görüntülerini Behram sayesinde elde eden Oylum, görüntüleri Elmas'a gönderdi.

        Sezai için iyilik yapmak isteyen Güzide Sezai'nin kızını bulmak için harekete geçti ve kaynaklarını kullanarak sonunda Sezai'nin kızıyla iletişim kurdu.

            Kızından gelen haberle karmaşık duygular içerisine düşen Sezai geçmişle olan hesabını kapatmak için Kanada'ya gitmeye karar verdi ancak Sezai'yi yolda başka bir sürpriz bekliyordu.
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            Haberler Televizyon Aldatmak 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “İnsanın gerçeğini görmesi lazım”
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