Aldatmak 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “İnsanın gerçeğini görmesi lazım”

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Aldatmak'ın 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Güzide ve Oylum'un anne-kız sahnesinin ön plana çıktığı fragmana "İnsanın gerçeğini görmesi lazım" sözleri damga vurdu.
21. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Elmas'ın yürüttüğü operasyon başarıyla sonuçlanıp Yeşim'e karşı hazırladığı dosya doğru ellere ulaştırıldı. İfadesi alınan Yeşim, savcının kararıyla duruşma gününe kadar cezaevine gönderildi.
Kefaletle serbest kalan Yeşim için ödeme yapan Tarık'ın öfkesi iyice büyüdü. Güzide'nin arkasından da iş çevirmeye devam eden Tarık, son hamlesiyle Güzide'nin kariyerine bir darbe daha vurdu.
Tolga ile ilişkisini kurtarmak için çabalayan Oylum, Tolga'dan karşılık göremeyince büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. ncak Oylum'dan ayrı kalmaya dayanamayan Tolga barışmak için bir adım atacakken onu Behram'la görmesi yanlış anlaşılmaya sebep oldu.