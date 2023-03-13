Elif öldü mü? Bir Küçük Gün Işığı 26. bölüm fragmanı yayınlandı: “Kan grubun tutsa da bunu yapamayız...”

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi, ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın 26. bölüm fragmanı yayınlandı.
25. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Elif, Feraye'nin annesinin ölümünden sorumlu olduğu videoyu görmüştür. Feraye, Elif'i, Güneş'le tehdit eder ve Fırat'a bir şey söylememesini tembihler.
Elif, Fırat'a güvenir ve Feraye'nin yaptıklarını anlatır. Feraye tüm aileyi kıskıvrak yakaladığını sanırken Fırat ve Elif birlikte Feraye'yi oyalayıp onu hapse gönderecek görüntülerin peşine düşerler.
Güneş ve Dila ise Feraye'nin emriyle evde hapistir. Ama korumaları kandırıp dışarı çıkmanın yolunu bulurlar. Güneş, Dila'yı atlatıp Elif'e ulaşmayı başarır.