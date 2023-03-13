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    • Televizyon
    • 14.03.2023 01:44
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    • 14.03.2023 01:44
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    Elif öldü mü? Bir Küçük Gün Işığı 26. bölüm fragmanı yayınlandı: “Kan grubun tutsa da bunu yapamayız...”

    Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu’nun (Ümran) başrolünde yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı’nın 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanına “Kan grubun tutsa da bunu yapamayız...” sözleri damga vururken hastaneye kaldırılan Elif yürekleri ağza getirdi. İşte Bir Küçük Gün Işığı 26. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Kan grubun tutsa da bunu yapamayız...”

    Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi, ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın 26. bölüm fragmanı yayınlandı.

    25. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Elif, Feraye'nin annesinin ölümünden sorumlu olduğu videoyu görmüştür. Feraye, Elif'i, Güneş'le tehdit eder ve Fırat'a bir şey söylememesini tembihler.

    Elif, Fırat'a güvenir ve Feraye'nin yaptıklarını anlatır. Feraye tüm aileyi kıskıvrak yakaladığını sanırken Fırat ve Elif birlikte Feraye'yi oyalayıp onu hapse gönderecek görüntülerin peşine düşerler.

    Güneş ve Dila ise Feraye'nin emriyle evde hapistir. Ama korumaları kandırıp dışarı çıkmanın yolunu bulurlar. Güneş, Dila'yı atlatıp Elif'e ulaşmayı başarır.

        Elif tam Güneş'i götüreceği sırada Feraye karşılarına dikilir. Elif'in de kendisine ihanet ettiğini, Fırat'la birlik olduğunu anlar ve onları kaçırır. Feraye artık daha fazlasını istiyordur.

        Fırat'ın da hisseleri onun olacaktır. Yoksa bedelini Elif ve Güneş ödeyecektir. Fırat onlara dokunmaması karşılığında hisseleri vermeye hazırken Ümran, Feraye'nin onları nerede tuttuğunu öğrenir.

        Feraye artık sona gelmiştir. Ümran'ı bir defa değil, her gün bin defa öldürmek için silahını Fırat'a doğrultur.
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        Haberler Televizyon Elif öldü mü? Bir Küçük Gün Işığı 26. bölüm fragmanı yayınlandı: “Kan grubun tutsa da bunu yapamayız...”
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