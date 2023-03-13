Ateş Kuşları 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “İyi değilim Gülayşe! Sıkıştım kaldım...”

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Ateş Kuşları'nın merakla beklenen 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Gülayşe ile dertleşen Barbaros'un "İyi değilim Gülayşe! Sıkıştım kaldım..." şeklindeki sözleri dikkat çekti.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Zümrüt'ün Çatal tehdidi ile iyice köşeye sıkışan ve Zümrüt'ün evlilik teklifini kabul etmek zorunda kalan Gülayşe, kendisini sokağa attı.
Kendisini Barbaros'un ona yakın olmak için yerleştiği mekanın önünde bulan Gülayşe'nin karşısına Barbaros çıktı.
Barbaros, Gülayşe'nin gece yarısı sokakta neden tek başına dolandığını öğrenmek için onu sorguya çekerken Gülayşe, canı sıkkın olduğu için dışarı çıktığını söyledi.