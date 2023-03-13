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    • Televizyon
    • 14.03.2023 01:24
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    • 14.03.2023 01:24
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    Ateş Kuşları 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “İyi değilim Gülayşe! Sıkıştım kaldım...”

    ATV’nin ilgiyle izlenen dizisi Ateş Kuşları’nın merakla beklenen 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Gülayşe ve Barbaros’un duygusal sahneleri fragmana damga vurdu. Barbaros’un “İyi değilim Gülayşe! Sıkıştım kaldım...” şeklindeki sözleri ise yürek sızlattı. İşte Ateş Kuşları 8. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    “İyi değilim Gülayşe! Sıkıştım kaldım...”

    Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Ateş Kuşları'nın merakla beklenen 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Gülayşe ile dertleşen Barbaros'un "İyi değilim Gülayşe! Sıkıştım kaldım..." şeklindeki sözleri dikkat çekti.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Zümrüt'ün Çatal tehdidi ile iyice köşeye sıkışan ve Zümrüt'ün evlilik teklifini kabul etmek zorunda kalan Gülayşe, kendisini sokağa attı.

    Kendisini Barbaros'un ona yakın olmak için yerleştiği mekanın önünde bulan Gülayşe'nin karşısına Barbaros çıktı.

    Barbaros, Gülayşe'nin gece yarısı sokakta neden tek başına dolandığını öğrenmek için onu sorguya çekerken Gülayşe, canı sıkkın olduğu için dışarı çıktığını söyledi.

        Barbaros ve polis arkadaşı Cemal, Çatal'ın muhbirini bulmak için bir oyun kurdu. Cemal, muhbiri bulmak için Çatal'ın zulasını Barbar'ın patlattığını Çocuk Şube'de yaydı.

        Çatal, muhbiri olan Vefa'dan parasının Barbaros'ta olduğunu öğrendi. Çatal ve Nazmiye, Barbaros'a tuzak kurmak için Şirin'e oğlunu çağırttılar.

        Şirin biricik oğlu Barbaros'uyla hasret giderirken Çatal ve Vefa gölge gibi önlerine çıktı. Çatal, Barbaros'tan parasını istedi. Barbaros parayı vermeyince Barbaros'a silah doğrulttu.

            Tam o anda Şirin engel olmaya çalışırken Vefa elindeki sopayla Barbaros'u bayılttı. Çatal silahını Barbaros'a değil Vefa'ya doğrultarak Barbaros'un kendi oğlu olduğunu açık etti.
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            Haberler Televizyon Ateş Kuşları 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “İyi değilim Gülayşe! Sıkıştım kaldım...”
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