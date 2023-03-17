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    • 17.03.2023 15:57
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    • 17.03.2023 16:02
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    Gelinim Mutfakta ARA FİNAL şampiyonu kim oldu, kim elendi? 17 Mart 2023 Gelinim Mutfakta günün birincisi ve 30 altın bileziğin sahibi...

    Gelinim Mutfakta günün birincisi ve 30 bileziğin sahibi merak ediliyor. Hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunumuyla ekrana gelen programda bu hafta ara final heyecanı yaşandı. Peki ara final nedir? Gelinim Mutfakta 17 Mart 2023 puan durumu belli oldu mu? İşte Gelinim Mutfakta günün birincisi, ara final şampiyonu ve elenen isim...

    Gelinim Mutfakta 14 Mart 2023 puan durumu!

    Gelinim Mutfakta'da 17 Mart 2023 puan durumu araştırılmaya başlandı. Haftanın 5 günü yayınlanan yemek yarışma programında her gün bir yarışmacı gün birincisi seçiliyor ve çeyrek altının sahibi oluyor. Peki bugün 30 altın bileziği kim aldı? Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta 17 Mart 2023 puan durumu.

    GELİNİM MUTFAKTA ARA FİNAL NEDİR?

    Gelinim Mutfakta yarışmasında ara 4'lü final dönemi başladı. Söz konusu dönemde 4 yarışmacı 4 hafta boyunca yarışmaya devam edecek.

    Bu dönemde elenme olmuyor ve günün birincisine bir çeyrek altın, 1 aylık dönemin birincisine ise 30 altın bilezik takdim ediliyor.

    GELİNİM MUTFAKTA KİMLER YARIŞIYOR?

    Hatice (kayınvalidesi Hüsniye ile birlikte)

    Özlem (kayınvalidesi Nurten ile birlikte)

    Rabia (kayınvalidesi Yasemin ile birlikte)

    Merve (kayınvalidesi Türkan ile birlikte)

    17 MART 2023 GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI, ARA FİNAL ŞAMPİYONU KİM OLDU?

    Günün birincisi olan ve çeyrek altının sahibi olan Hatice 4 haftalık uzun periyodun ardından 7 çeyrek altına sahip olan Hatice 30 altın bileziğin sahibi oldu ve şampiyon oldu
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        Haberler Televizyon Gelinim Mutfakta ARA FİNAL şampiyonu kim oldu, kim elendi? 17 Mart 2023 Gelinim Mutfakta günün birincisi ve 30 altın bileziğin sahibi...
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