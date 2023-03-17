Gelinim Mutfakta ARA FİNAL şampiyonu kim oldu, kim elendi? 17 Mart 2023 Gelinim Mutfakta günün birincisi ve 30 altın bileziğin sahibi...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'ya veda eden gelin ise Rabia oldu. 4 haftanın sonunda 4 çeyrek altına sahip olan Merve ve Rabia arasında en az puanı olan isim Rabia oldu ve yarışmaya veda etti.