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    • Televizyon
    • 12.03.2023 18:57
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    • 12.03.2023 18:57
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    Ben Bu Cihana Sığmazam 22. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: "Şimdi ölümle tanışma vaktin geldi"

    Başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı, ATV’nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kısa sürede sosyal medyada büyük ses getiren fragmana "Şimdi ölümle tanışma vaktin geldi" sözleri damga vurdu. İşte Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam 22. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    Şimdi ölümle tanışma vaktin geldi

    ATV'nin iddialı dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmanda "Şimdi ölümle tanışma vaktin geldi" şeklindeki sözler dikkat çekti.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Cezayir'in vurulmasıyla tüm dengeler alt üst olur. Tatavlalı ve Bassilius, Cezayir'i gafil avladıkları ve Cezayir'i vurarak amaçlarına ulaştıkları için muzafferdir. Tatavlalı, Pakt'ın görevini yerine getirdiği için Pakt tarafından şereflendirilir. Lakin hesap edemedikleri şey Ateş'in, amcasına düzenlenen suikastın peşine düşmesi olur.

    Cezayir'in vurulmasının ardından has arkadaşları Ekabir, Asım Kaptan ve Kurban Baba yas sürecinin sonunda Tatavlalı'dan arkadaşlarının öcünü almaya karar verir. Pakt tarafından onurlandırılan ve keyfi yerinde olan Tatavlalı Cezayir'in dostları tarafından ağır bir cezaya çarptırılır.

    Cezayir'in vurulması Leyla ve Firuze'yi de derinden sarsmıştır. Leyla'nın ikinci defa kaybettiği eşinin yasına bu sefer kızı Suna da eklenir. Leyla'nın evinde yas süreci devam ederken Süheyla ve Orhan'ın ilişkisi devam eder. Leyla, Süheyla ve Orhan'ın görüşmesini hisseder ve açık davranması için Süheyla'ya son bir şans verir. Fakat Süheyla, Orhan'la birlikte olmak konusunda beklenmedik bir karar alır.

        Firuze daha önceden de yaşadığı ağır kayıpların etkisiyle de kaçınılmaz bir depresyona sürüklenir. Henüz babasının yas sürecinden olan Suna'ya başka bir acıyı da Şamil yurt dışına okumaya gideceğini söyleyerek yaşatır.

        Ateş'in amcasını vurma girişiminde bulunanların peşine düşmesi onu manevi babası Bassilius'la karşı karşıya getirir.
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        Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam 22. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: "Şimdi ölümle tanışma vaktin geldi"
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