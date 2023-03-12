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    • Televizyon
    • 12.03.2023 20:16
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    • 12.03.2023 20:16
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    Şengül “Çekil ayağımın altından” deyip Orhan’ı kaptı! Kardeşlerim 82. bölüm fragmanı yayınlandı: Basacağım nikahı bu adama...

    Cumartesi akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim’in 82. bölüm fragmanı yayınlandı. “Çekil ayağımın altından” deyip Orhan’ı kapan Şengül’ün kararlı ve iddialı duruşu izleyicileri hem gülümsetti hem de yeni bölüm öncesi heyecanı arttırdı. Merakla beklenen yeni bölüm öncesi Şengül’ün “Basacağım nikahı bu adama” sözleri de sosyal medyaya damga vurdu. İşte Kardeşlerim 82. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    Şengül “Çekil ayağımın altından” deyip Orhan’ı kaptı!

    ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 82. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi yüzleri gülümseten fragmana Şengül'ün sahneleri damga vurdu.

    81. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Ayla yüzünden tüm aile sokakta kalır. Geceyi terk edilmiş metruk bir binada ateş başında güçlük ile ısınarak geçirirler.

    Berk annesi ile yüzleşmeye gider. Ayla bir şekilde üste çıkmayı başarır. Aybike ise Berk'in telefonlarını açmaz.

    Suzan tarafından terk edilen Akif, Nebahat'e yanaşır. Şevval ise Sarp'ı babasının hesabından kendisine gizlice para yollaması için ikna eder.

        Eren Ailesi'nin durumunu öğrenen Doruk, Tolga, Süsen ve Afra Ömerler bir gece daha sokakta kalmasınlar diye harekete geçerler.

        Herkes para toplamaya çalışır. Suzan, Nebahat'i Akif konusunda uyarır. Ama Nebahat inanmak istemez.

        Suzan haklı olduğunu göstermek için Akif'i arar ve Nebahat'e aşklarının sadece çıkar ilişkisi olduğunu kolayca ispatlar. Ahmet ise hesabından yüklü miktarda Şevval'e para gittiğini fark eder.

            Şengül, başına gelen olayların aslında Ayla'nın oyunu olduğunu Gönül'den öğrenir. Evini geri almak için Ayla ile hesaplaşmaya gider. Evi geri almayı başarır ama Orhan'ı Gönül'e kaptırır.
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            Haberler Televizyon Şengül “Çekil ayağımın altından” deyip Orhan’ı kaptı! Kardeşlerim 82. bölüm fragmanı yayınlandı: Basacağım nikahı bu adama...
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