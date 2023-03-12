Şengül “Çekil ayağımın altından” deyip Orhan’ı kaptı! Kardeşlerim 82. bölüm fragmanı yayınlandı: Basacağım nikahı bu adama...

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 82. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi yüzleri gülümseten fragmana Şengül'ün sahneleri damga vurdu.
81. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ayla yüzünden tüm aile sokakta kalır. Geceyi terk edilmiş metruk bir binada ateş başında güçlük ile ısınarak geçirirler.
Berk annesi ile yüzleşmeye gider. Ayla bir şekilde üste çıkmayı başarır. Aybike ise Berk'in telefonlarını açmaz.
Suzan tarafından terk edilen Akif, Nebahat'e yanaşır. Şevval ise Sarp'ı babasının hesabından kendisine gizlice para yollaması için ikna eder.