95.OSCAR töreni hangi kanalda, Türkiye'de saat kaçta başlayacak? 2023 Bu sene Oscar'ı kim kazandı? 2023 OSCAR kazananlar listesi!

Oscar ödül töreni için geri sayım sona erdi. Oscar bu yıl da Hollywood'daki Dolby Theatre'da yapılacak. Peki, 95. OSCAR töreni hangi kanalda, Türkiye'de saat kaçta başlayacak? 2023 Bu sene Oscar'ı kim kazandı? OSCAR kazananlar listesi!
Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinin verildiği Oscar gecesi Türkiye'deki sinema severler tarafından da yakından takip ediliyor. 95. Oscar ödülleri, Türkiye saatiyle 13 Mart Pazartesi sabahı 04.00'da başlayacak törenle sahiplerini bulacak.
Tören, ABC ve dünya çapındaki yayın organlarında canlı olarak yayınlanacak.
Oscar bu yıl da her yıl olduğu gibi, ünlü talk show sunucusu Kimmel'in ev sahipliğinde Hollywood'daki Dolby Theatre'da yapılacak.
Oscar ödül törenlerinin yayıncısı TRT, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye yayıncısı olarak listelenmişti. Ancak TRT yayın akışlarında törenin yer almadığı görüldü. TRT'den resmi açıklama yapılmazken, kararın Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle alındığı öne sürüldü.
SUNUCU LİSTESİ
Oscar Ödül Töreni'nde sunuculuk yapacak diğer simler belli oldu.
İşte şimdiye kadar açıklanan isimler:
Riz Ahmed
Emily Blunt
Glenn Kapat
Jennifer Connelly
Ariana DeBose
Samuel L. Jackson
Dwayne Johnson
Michael B. Jordan
Troy Kotsur
Jonathan Majors
Melissa McCarthy
Janelle Monáe
Deepika Padukone
Questlove
Zoe Saldaña
Donnie Yen