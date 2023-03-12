95.OSCAR töreni hangi kanalda, Türkiye'de saat kaçta başlayacak? 2023 Bu sene Oscar'ı kim kazandı? 2023 OSCAR kazananlar listesi!

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinin verildiği Oscar gecesi Türkiye'deki sinema severler tarafından da yakından takip ediliyor. 95. Oscar ödülleri, Türkiye saatiyle 13 Mart Pazartesi sabahı 04.00'da başlayacak törenle sahiplerini bulacak.

Tören, ABC ve dünya çapındaki yayın organlarında canlı olarak yayınlanacak.

Oscar bu yıl da her yıl olduğu gibi, ünlü talk show sunucusu Kimmel'in ev sahipliğinde Hollywood'daki Dolby Theatre'da yapılacak.

Oscar ödül törenlerinin yayıncısı TRT, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye yayıncısı olarak listelenmişti. Ancak TRT yayın akışlarında törenin yer almadığı görüldü. TRT'den resmi açıklama yapılmazken, kararın Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle alındığı öne sürüldü.