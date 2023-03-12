Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 12.03.2023 15:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.03.2023 15:47
    ABONE OL

    95.OSCAR töreni hangi kanalda, Türkiye'de saat kaçta başlayacak? 2023 Bu sene Oscar'ı kim kazandı? 2023 OSCAR kazananlar listesi!

    Oscar ödül töreni hakkında aramalar hız kazandı. Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinin verildiği Oscar gecesi Türkiye'deki sinema severler tarafından da yakından takip ediliyor. Peki, 95. OSCAR töreni hangi kanalda, Türkiye'de saat kaçta başlayacak? 2023 Bu sene Oscar'ı kim kazandı? OSCAR kazananlar listesi!

    takvim.com.tr
    OSCAR töreni hangi kanalda 2023?

    Oscar ödül töreni için geri sayım sona erdi. Oscar bu yıl da Hollywood'daki Dolby Theatre'da yapılacak. Peki, 95. OSCAR töreni hangi kanalda, Türkiye'de saat kaçta başlayacak? 2023 Bu sene Oscar'ı kim kazandı? OSCAR kazananlar listesi!

    Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinin verildiği Oscar gecesi Türkiye'deki sinema severler tarafından da yakından takip ediliyor. 95. Oscar ödülleri, Türkiye saatiyle 13 Mart Pazartesi sabahı 04.00'da başlayacak törenle sahiplerini bulacak.

    Tören, ABC ve dünya çapındaki yayın organlarında canlı olarak yayınlanacak.

    Oscar bu yıl da her yıl olduğu gibi, ünlü talk show sunucusu Kimmel'in ev sahipliğinde Hollywood'daki Dolby Theatre'da yapılacak.

    Oscar ödül törenlerinin yayıncısı TRT, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye yayıncısı olarak listelenmişti. Ancak TRT yayın akışlarında törenin yer almadığı görüldü. TRT'den resmi açıklama yapılmazken, kararın Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle alındığı öne sürüldü.

    SUNUCU LİSTESİ

    Oscar Ödül Töreni'nde sunuculuk yapacak diğer simler belli oldu.

    İşte şimdiye kadar açıklanan isimler:

    Riz Ahmed
    Emily Blunt
    Glenn Kapat
    Jennifer Connelly
    Ariana DeBose
    Samuel L. Jackson
    Dwayne Johnson
    Michael B. Jordan
    Troy Kotsur
    Jonathan Majors
    Melissa McCarthy
    Janelle Monáe
    Deepika Padukone
    Questlove
    Zoe Saldaña
    Donnie Yen

        OSCAR ADAYLARI

        Geçtiğimiz aylarda oyuncular Riz Ahmed ve Alison Williams, 23 kategorideki adayların isimlerini açıklamıştı. Oscar adayları arasında "The Banshees of Inisherin," "Elvis," "Everything Everywhere All at Once," "The Fabelmans," "All Quiet on the Western Front," "Tár" ve "Top Gun: Maverick" filmleri öne çıkmıştı.

        Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, Stephanie Hsu ve Ke Huy Quan'ın rol aldığı; Daniel Kwan ve Daniel Scheinert'in yönetmenliğini üstlendiği "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All At Once) filmi, En İyi Film kategorisinin yanı sıra Kostüm, Orijinal Film Müziği, Orijinal Senaryo, Orijinal Şarkı, Kurgu ve Yönetmen kategorilerinde de Oscar'a aday gösterildi.

        SAHNE ALACAK

        Geçtiğimiz haftalarda Super Bowl'un devre arası şovunda sahneye çıkan ve ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyuran Rihanna, 95. Oscar Ödülleri töreninde sahne alacak.

        GELENEK DEĞİŞİYOR

        Sinema için yılın en büyük gecesinde ünlülerin geçeceği ikonik Hollywood Bulvarı'ndaki büyük halı, 1961'den beri kırmızı iken bu yıl şampanya rengi olacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kılıçdaroğlu yine mi kandırdı
        Haberler Televizyon 95.OSCAR töreni hangi kanalda, Türkiye'de saat kaçta başlayacak? 2023 Bu sene Oscar'ı kim kazandı? 2023 OSCAR kazananlar listesi!
            SON DAKİKA