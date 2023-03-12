TEŞKİLAT ZEHRA ÖLDÜ MÜ? 12 Mart 2023 Deniz Baysal Yurtçu Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden? Deniz Baysal Yurtçu kimdir?

Başrollerini Deniz Baysal Yurtçu ve Murat Yıldırım'ın paylaştığı Teşkilat dizisi her hafta ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Merakla beklenen 67. bölüm bu akşam (12 Mart 2023) saat 20:00'da TRT 1'de izleyici karşısına çıkacak. Peki Zehra ölecek mi? Deniz Baysal Yurtçu Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden? Deniz Baysal Yurtçu kimdir?
TEŞKİLAT ZEHRA ÖLDÜ MÜ?
67. bölümde neler olacak?
Başarılı geçen operasyon sonrası ekip Zehra'nın esir düşmesiyle daha zorlu bir imtihana girer. Efkar, geçmişten gelen düşmanın kapısında olduğunu öğrenir. Bu durum, Sacide'nin yaralarının daha da derinden kanamasına sebep olur.
Zehra'yı kurtarmak için vakti iyice azalan ekip, riskli operasyonlara başlar. Ekibin seçim yapması gereken bir yola girmesiyle Ömer'in Zehra'yı kurtardmak için tek bir şansı kalır.
Efkar ve Hartley arasındaki savaş daha da tehlikeli bir hal alırken geçmişten gelen iki düşmanın hesaplaşma vakti artık gelmiştir.
Zehra'nın durumu da yeni bölümde belli olacak.