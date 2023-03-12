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    • Televizyon
    • 12.03.2023 14:57
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    • 12.03.2023 14:57
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    TEŞKİLAT ZEHRA ÖLDÜ MÜ? 12 Mart 2023 Deniz Baysal Yurtçu Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden? Deniz Baysal Yurtçu kimdir?

    TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat bugün seyircisini yüksek dozda aksiyon sahnelerine maruz bırakacak. Ekranların fenomen dizisinin 67. bölümünde Zehra işkenceye uğruyor. Ömer Zehray'ı kurtaracak mı yoksa Zehra ölecek mi? Nefes kesen bölümle birlikte 'Deniz Baysal Yurtçu Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden?' sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

    TEŞKİLAT ZEHRA ÖLDÜ MÜ?

    Başrollerini Deniz Baysal Yurtçu ve Murat Yıldırım'ın paylaştığı Teşkilat dizisi her hafta ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Merakla beklenen 67. bölüm bu akşam (12 Mart 2023) saat 20:00'da TRT 1'de izleyici karşısına çıkacak. Peki Zehra ölecek mi? Deniz Baysal Yurtçu Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden? Deniz Baysal Yurtçu kimdir?

    TEŞKİLAT ZEHRA ÖLDÜ MÜ?

    67. bölümde neler olacak?

    Başarılı geçen operasyon sonrası ekip Zehra'nın esir düşmesiyle daha zorlu bir imtihana girer. Efkar, geçmişten gelen düşmanın kapısında olduğunu öğrenir. Bu durum, Sacide'nin yaralarının daha da derinden kanamasına sebep olur.

    Zehra'yı kurtarmak için vakti iyice azalan ekip, riskli operasyonlara başlar. Ekibin seçim yapması gereken bir yola girmesiyle Ömer'in Zehra'yı kurtardmak için tek bir şansı kalır.

    Efkar ve Hartley arasındaki savaş daha da tehlikeli bir hal alırken geçmişten gelen iki düşmanın hesaplaşma vakti artık gelmiştir.

    Zehra'nın durumu da yeni bölümde belli olacak.

        DENİZ BAYSAL YURTÇU KİMDİR?

        Deniz Baysal Yurtçu 5 Nisan 1991'de İzmir'de doğdu. İlköğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev aldı. Hâlen Celal Bayar Üniversitesi'nde uluslararası ticaret okumaktadır.

        İlk olarak "Derin Sular", "Bitmeyen Şarkı", "Babalar ve Evlatlar" gibi bazı dizilerde roller aldı. "Aşk, Ekmek, Hayaller" adlı dizide canlandırdığı Karaca Yılmaz rolü ile tanınmaya başladı. 2014 yaz ayında başlayan "Kaçak Gelinler" adlı dizide canlandırdığı Kainat Gencer karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazandı.

        Show TV'de başlayan "Beyaz Yalan" adlı dizide birbirine sadece yüz olarak benzeyen, karakterleri ve yaşamları tamamen farklı Alara Korel ve Melek Yılmaz adlı iki genç kızı canlandırmıştır. 2017-2018 yılları arasında Yapımı Avşar Yapım olan "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisinde başrol karakteri olan Hazan Çamkıran'ı canlandırdı. Son olarak Söz dizisinde başrol Savcı Derya Duman karakterini oynadı.

        DENİZ BAYSAL YURTÇU KİMİNLE EVLİ?

        3 yıllık beraberliklerinin ardından 3 Kasım 2018'de tarihinde nişanlanan Oyuncu Deniz Baysal ve Kolpa grubunun solisti müzisyen Barış Yurtçu 2019 yılında dünya evine girdi.

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