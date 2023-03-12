TEŞKİLAT ZEHRA ÖLDÜ MÜ? 12 Mart 2023 Deniz Baysal Yurtçu Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden? Deniz Baysal Yurtçu kimdir?

TEŞKİLAT ZEHRA ÖLDÜ MÜ?

67. bölümde neler olacak?

Başarılı geçen operasyon sonrası ekip Zehra'nın esir düşmesiyle daha zorlu bir imtihana girer. Efkar, geçmişten gelen düşmanın kapısında olduğunu öğrenir. Bu durum, Sacide'nin yaralarının daha da derinden kanamasına sebep olur.

Zehra'yı kurtarmak için vakti iyice azalan ekip, riskli operasyonlara başlar. Ekibin seçim yapması gereken bir yola girmesiyle Ömer'in Zehra'yı kurtardmak için tek bir şansı kalır.