Orhan’ın zor anları! Kardeşlerim 81. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ben çoluğuma çocuğuma sahip çıkamıyorum”

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in merakla beklenen 81. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Eren ailesi, çaresiz bir halde yuvalarını terk edip, başlarını sokacak bir yer aramak durumunda kalırken, Ayla'nın yaptığı vicdansızlıktan geri dönmeye hiç niyeti yoktur.

Akif, kendini Nebahat'e affettirmek için çabalarken, evsiz kalan Ömerler, para kazanabilmek için tüm dostlarıyla birlikte yepyeni bir işe girişirler.

Ailesinin yaşadıklarına bir çözüm bulamamanın çaresizliği içinde iyice ezilen Orhan ise, tüm ailesini şoke edecek bir karar almak durumunda kalır.

Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!