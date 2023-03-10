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    • Televizyon
    • 10.03.2023 18:20
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    • 10.03.2023 18:21
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    ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? 10 Mart 2023 Kanal D yayın akışı! Arka Sokaklar bitti mi, yeni bölüm ne zaman?

    Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar bir süredir yayınlanmıyor. Cuma akşamları ekrana gelmesi nedeniyle gözler 10 Mart 2023 Kanal D yayın akışına çevrildi. Peki Arka Sokaklar bitti mi, yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar dizisi bu akşam yayınlanacak mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

    ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu sorusu her hafta Cuma günü ekrana gelen dizinin uzun bir süredir yayınlanmaması nedeniyle internet arama motolarında araştırılmaya başlandı. 10 Mart 2023 Kanal D yayın akışı yayınlandı. Yayın akışına göre bugün Kanal D'de Mekanik adlı yabancı film yayınlanacak. Peki Arka Sokaklar bitti mi, yeni bölüm ne zaman?

    ARKA SOKAKLAR BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

    10 Mart 2023 Kanal D yayın akışına göre Arka Sokaklar dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Son olarak 18 Kasım tarihinde 638. bölüm ile ekrana gelen dizinin final yapıp yapmadığı henüz bilinmiyor.

    Türker İnanoğlu'nun oğlu olan İlker İnanoğlu geçtiğimiz günlerde ''Diziye inşallah devam edeceğiz'' açıklamasında bulunmuştu.

    Dizinin Rıza Baba'sı Zafer Ergin de şu açıklamalarda bulundu:

    "Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırttı. Keşke Türker İnanoğlu, hasta olmasaydı, devam etseydik. O da sonuçta yapımcı, kendince bir takım şeyler gördü herhalde, devam etmedi. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Final yapmadan, şak diye bitti."

        ''Instagram'dan 'Sizi özledik' ve 'Ne zaman başlayacaksınız?' diye mesajlar geliyor" diyen Zafer Ergin "Bizim oyuncu olarak insana ve seyirciye saygımız var. Bize de, 'Kusura bakmayın şunun için bitti' demeleri lazımdı. Ayıptır. Finalin başka havası vardır. Arkadaşlar, 'Para almadan final bölümü' çekelim diyorlar." dedi.

        Ergin, "Tekrardan devam eder mi?" sorusuna, "Sizin gibi ben de merak ediyorum" yanıtını verdi.

        ARKA SOKAKLAR'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        18 Kasım 2002 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 638. Bölümünde ekip, başarılı bir operasyonla Kadem'i cezaevine yolluyor!

        Kadem ve Hülya yolun sonuna gelmişlerdir fakat Kadem'in yeni planları vardır. Geçmişte Hülya'yla bağlantısı olan örgüt üyeleri Abdül ve Yulia yeni oluşumlar içindedir.

        Ekibimiz onları durdurmak için elinden geleni yapacaktır. Yoksunluk krizi geçiren Mete, Tahir tarafından zorlu bir seçime maruz bırakılır.

        Uğur, annesinin ve kardeşinin katilinin kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir. Ayşe, şiddet gören ablasına yardım etmek ister ama bu durum Ayşe'nin başına çok büyük işler açacaktır.

            10 MART 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI

            11:00 Hayat Şarkısı

            13:00 Gelinim Mutfakta

            16:00 Aşk ve Umut

            17:00 Hicran

            18:40 Kanal D Ana Haber

            20:00 Yabancı Sinema Mekanik

            21:45 Yabancı Sinema Mekanik

            23:30 Camdaki Kız
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            Haberler Televizyon ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? 10 Mart 2023 Kanal D yayın akışı! Arka Sokaklar bitti mi, yeni bölüm ne zaman?
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