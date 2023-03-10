ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? 10 Mart 2023 Kanal D yayın akışı! Arka Sokaklar bitti mi, yeni bölüm ne zaman?

Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu sorusu her hafta Cuma günü ekrana gelen dizinin uzun bir süredir yayınlanmaması nedeniyle internet arama motolarında araştırılmaya başlandı. 10 Mart 2023 Kanal D yayın akışı yayınlandı. Yayın akışına göre bugün Kanal D'de Mekanik adlı yabancı film yayınlanacak. Peki Arka Sokaklar bitti mi, yeni bölüm ne zaman?
ARKA SOKAKLAR BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?
10 Mart 2023 Kanal D yayın akışına göre Arka Sokaklar dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Son olarak 18 Kasım tarihinde 638. bölüm ile ekrana gelen dizinin final yapıp yapmadığı henüz bilinmiyor.
Türker İnanoğlu'nun oğlu olan İlker İnanoğlu geçtiğimiz günlerde ''Diziye inşallah devam edeceğiz'' açıklamasında bulunmuştu.
Dizinin Rıza Baba'sı Zafer Ergin de şu açıklamalarda bulundu:
"Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırttı. Keşke Türker İnanoğlu, hasta olmasaydı, devam etseydik. O da sonuçta yapımcı, kendince bir takım şeyler gördü herhalde, devam etmedi. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Final yapmadan, şak diye bitti."