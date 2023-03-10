Gamze Özçelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Gamze Özçelik çocuğu kimdir, kaç yaşında? Gamze Özçelik İnstagram hesabı...

GAMZE ÖZÇELİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Gamze Özçelik 26 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafından Selanik göçmeni, baba tarafından ise Bayburtlu olan Gamze Özçelik, eğitimini Maltepe Anadolu Lisesi ve Bilgi Üniversitesi'nde tamamladı. 1999 yılında Elite Model Look Ipek güzeli seçilen Gamze Özçelik, 2000 yılında da Miss Turkey 2. güzeli seçildi. Ancak bir hayır defilesi dışında podyuma çıkmadı ve oyunculuğa ağırlık verdi.

Popstar isimli yarışma programında sunuculuk yapan Gamze Özçelik, 'Seni Seviyorum' isimli tiyatro oyununda oynadı. Arka Sokaklar isimli polisiye dizide Uğur Pektaş'ın canlandırdığı Murat Ateş karakterinin eşi Zeynep Akyüz Ateş karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı.