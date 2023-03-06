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    • Televizyon
    • 07.03.2023 00:27
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    • 07.03.2023 00:49
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    Bir Küçük Gün Işığı 25. bölüm fragmanı yayınlandı: “Videoyu gördüm, anneni sen öldürdün!”

    ATV’nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Berk Oktay, Seray Kaya ve Esra Dermancıoğlu’nun yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına Elif’in “Videoyu gördüm, anneni sen öldürdün!” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Pazartesi akşamları izleyici ile buluşan Bir Küçük Gün Işığı 25. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Videoyu gördüm, anneni sen öldürdün!”

    Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm önce heyecanı arttıran fragmana Elif'in "Videoyu gördüm, anneni sen öldürdün!" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Elif'in endişeyle beklediği velayet kararı Dila'nın lehine sonuçlanır. Elif ve Güneş'in beraber geçireceği sadece son birkaç günü kalır. Bu sırada Feraye, Ümran'dan hisselerini ister.

    Ümran hapse girme tehlikesiyle karşı karşıyadır ama yine de Fırat'a bir şey anlatmaz. Güneş, Dila'ya gitmek istemiyordur. Elif ise çaresizdir.

    Dila, Güneş'i aldıktan sonra değil Elif'le görüşmemesi için onu kreşe dahi göndermez. Elif, Güneş'i görebilmek için tüm sınırları zorlar.

        Sonunda Dila'dan şikayetçi olmaya, ifadesini değiştirmeye karar verir. Dila'nın uçurumda onu öldürmeye çalıştığını, gerçeği söyleyecektir.

        Ümran ve Cemil, Elif'e öfke kusarken Fırat arkasında durur. Ümran bir taraftan Feraye'nin, bir taraftan da Cemil'in baskısıyla iyice köşeye sıkışırken bütün bu düğümü çözecek olanın Elif olduğundan habersizdir.

        Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.
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        Haberler Televizyon Bir Küçük Gün Işığı 25. bölüm fragmanı yayınlandı: “Videoyu gördüm, anneni sen öldürdün!”
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