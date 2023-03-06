Bir Küçük Gün Işığı 25. bölüm fragmanı yayınlandı: “Videoyu gördüm, anneni sen öldürdün!”

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm önce heyecanı arttıran fragmana Elif'in "Videoyu gördüm, anneni sen öldürdün!" şeklindeki sözleri damga vurdu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Elif'in endişeyle beklediği velayet kararı Dila'nın lehine sonuçlanır. Elif ve Güneş'in beraber geçireceği sadece son birkaç günü kalır. Bu sırada Feraye, Ümran'dan hisselerini ister.
Ümran hapse girme tehlikesiyle karşı karşıyadır ama yine de Fırat'a bir şey anlatmaz. Güneş, Dila'ya gitmek istemiyordur. Elif ise çaresizdir.
Dila, Güneş'i aldıktan sonra değil Elif'le görüşmemesi için onu kreşe dahi göndermez. Elif, Güneş'i görebilmek için tüm sınırları zorlar.