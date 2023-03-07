AİLE DİZİSİ KONUSU NE, oyuncuları kimler? Show TV'nin yeni dizisi Aile oyuncuları ve karakterleri! Nerede çekiliyor, hikayesi gerçek mi?

Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı dizis Aile 1. bölümüyle 7 Mart 2023 tarihinde Salı günü Show TV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu özellikle merak konusu oldu. Bu noktada araştırmalar hızlanırken, çekimlerinin nerede gerçekleştirildiği ve hikayesi de merak ediliyor. İşte diziye dair detaylar...
AİLE DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACA?
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı Aile dizisi her Salı saat 20:00'da Show TV'de yayınlanacak.
AİLE DİZİSİ OYUNCULARI!
Oyuncu kadrosunda Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.
AİLE DİZİSİ KONUSU
Aile dizisi, varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başına geçen Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.
İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK? (7 MART 2023 SALI)
Soykanlara 'aile' olduklarını hatırlatan tek yerdir sofra. O gün yine tüm ailenin toplanacağı bir sofra kurulurken, Aslan, amcasıyla ilgili 'karanlık' işlerinden birini daha çözmek için İzmir uçağındadır.