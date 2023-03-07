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    • Televizyon
    • 07.03.2023 18:25
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    • 07.03.2023 18:27
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    AİLE DİZİSİ KONUSU NE, oyuncuları kimler? Show TV'nin yeni dizisi Aile oyuncuları ve karakterleri! Nerede çekiliyor, hikayesi gerçek mi?

    Aile dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyicinin beğenisine sunulacak. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı dizinin uyarlama olduğu biliniyor. Peki Aile dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Aile dizisi nerede çekiliyor? İşte Show TV'nin yeni dizisi Aile oyuncuları ve karakterleri...

    AİLE DİZİSİ KONUSU NE, oyuncuları kimler?

    Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı dizis Aile 1. bölümüyle 7 Mart 2023 tarihinde Salı günü Show TV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu özellikle merak konusu oldu. Bu noktada araştırmalar hızlanırken, çekimlerinin nerede gerçekleştirildiği ve hikayesi de merak ediliyor. İşte diziye dair detaylar...

    AİLE DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACA?

    Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı Aile dizisi her Salı saat 20:00'da Show TV'de yayınlanacak.

    AİLE DİZİSİ OYUNCULARI!

    Oyuncu kadrosunda Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

    AİLE DİZİSİ KONUSU

    Aile dizisi, varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başına geçen Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

    İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK? (7 MART 2023 SALI)

    Soykanlara 'aile' olduklarını hatırlatan tek yerdir sofra. O gün yine tüm ailenin toplanacağı bir sofra kurulurken, Aslan, amcasıyla ilgili 'karanlık' işlerinden birini daha çözmek için İzmir uçağındadır.

        Psikolog Devin ve Aslan'ın yolları işte bu yolculukta kesişir. Devin de kız kardeşinin başını soktuğuyeni bir belayı halletmek üzere İzmir'e gitmektedir. Farklı dünyaların insanları oldukları çok açıktır. Ancak ortak 'yara'larını keşfetmeleri uzun sürmez; Aileleri.

        Aslan daha ilk geceden, Soykan Anayasasının çok önemli bir kuralını Devin için çiğner. Bu durum Aslan'a saplantılı bir bağlılık hisseden annesi Hülya'nın yaklaşan büyük tehlikeyi fark etmesi için yeterlidir; Devin.

        Daha önce de pek çok kere oğlunun aileden uzaklaşmasını önlemek için her şeyi yapabileceğini gösteren Hülya'nın işi, bu sefer eskisi kadar kolay olmayacaktır.

        Ancak işi kolay olmayan sadece Hülya değildir. İzmir uçağındaki karşılaşma, aileden yaralı kahramanlarımızın kendi ailelerini kurmak için çıkacakları zorlu yolun sadece başlangıcı olacaktır...

        AİLE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Aile dizisinin çekimleri İzmir'in çeşitli ilçelerinde gerçekleştiriliyor.

        AİLE DİZİSİ UYARLAMA MI?

        Aile dizisi, 1999-2007 yılları arasında Amerika'da yayınlanan dünyaca ünlü The Sopranos dizisinden uyarlandı.
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        Haberler Televizyon AİLE DİZİSİ KONUSU NE, oyuncuları kimler? Show TV'nin yeni dizisi Aile oyuncuları ve karakterleri! Nerede çekiliyor, hikayesi gerçek mi?
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