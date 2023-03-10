Ateş Kuşları 8. bölüm fragmanı yayınlandı: “Gülayşe hazırlan! Seni istemeye geliyorum...”

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Ateş Kuşları'nın 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana "Gülayşe hazırlan! Seni istemeye geliyorum..." sözleri damga vurdu.
ATEŞ KUŞLARI'NDA ŞOK KARŞILAŞMA!
'Ateş Kuşları'nın 7. Bölümünde; Barbaros ve polis arkadaşı Cemal, Çatal'ın muhbirini bulmak için bir oyun kurdu. Cemal, muhbiri bulmak için Çatal'ın zulasını Barbar'ın patlattığını Çocuk Şube'de yaydı.
Çatal, muhbiri olan Vefa'dan parasının Barbaros'ta olduğunu öğrendi. Çatal ve Nazmiye Barbaros'a tuzak kurmak için Şirin'e oğlunu çağırttılar. Şirin biricik oğlu Barbaros'uyla hasret giderirken Çatal ve Vefa gölge gibi önlerine çıkar.
Çatal, Barbaros'tan parasını isteyince Barbaros, "Dün Vefa'ya paranın bende olduğu söyleniyor, tezgâh kuruluyor sen bugün paranın peşine düşüyorsun! Oyuna geldin Çatal. Bende para falan yok! Yaktım hepsini!" şeklinde cevap verdi.