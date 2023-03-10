Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 11.03.2023 00:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.03.2023 00:53
    ABONE OL

    Ateş Kuşları 8. bölüm fragmanı yayınlandı: “Gülayşe hazırlan! Seni istemeye geliyorum...”

    Sezonun en çok konuşulan dizisi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 7. bölümüyle büyük beğeni topladı. Nefes kesen bölümün ardından yeni fragman da yayınlandı. Ateş Kuşları 8. bölüm fragmanına “Gülayşe hazırlan! Seni istemeye geliyorum...” sözleri damga vurdu. İşte Ateş Kuşları 8. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Gülayşe hazırlan! Seni istemeye geliyorum...”

    Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Ateş Kuşları'nın 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana "Gülayşe hazırlan! Seni istemeye geliyorum..." sözleri damga vurdu.

    ATEŞ KUŞLARI'NDA ŞOK KARŞILAŞMA!
    'Ateş Kuşları'nın 7. Bölümünde; Barbaros ve polis arkadaşı Cemal, Çatal'ın muhbirini bulmak için bir oyun kurdu. Cemal, muhbiri bulmak için Çatal'ın zulasını Barbar'ın patlattığını Çocuk Şube'de yaydı.

    Çatal, muhbiri olan Vefa'dan parasının Barbaros'ta olduğunu öğrendi. Çatal ve Nazmiye Barbaros'a tuzak kurmak için Şirin'e oğlunu çağırttılar. Şirin biricik oğlu Barbaros'uyla hasret giderirken Çatal ve Vefa gölge gibi önlerine çıkar.

    Çatal, Barbaros'tan parasını isteyince Barbaros, "Dün Vefa'ya paranın bende olduğu söyleniyor, tezgâh kuruluyor sen bugün paranın peşine düşüyorsun! Oyuna geldin Çatal. Bende para falan yok! Yaktım hepsini!" şeklinde cevap verdi.

        Çatal, Barbaros'a silah doğrulttuğu anda Şirin engel olmaya çalışırken Vefa elindeki sopayla Barbaros'u bayılttı. Vefa, "Kendine gelince beni ihbar edecek. Hayatım biter. Barbar ölmek zorunda!" dedi. Çatal, "Çok doğru diyorsun. Bu adam her şeyi öter. Ateş etmek de sana değil bana düşer!" diyerek silahını Barbaros'a değil Vefa'ya doğrultarak onu vurdu. Vefa'yı vuran Çatal, Şirin'e dönüp "Çatal da olsan kendi oğluna kıyamıyormuşsun ha Şirin?" diyerek Barbaros'un kendi oğlu olduğunu açık etti.

        Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Gökhan Ayiz'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 7. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Davutoğlu’ndan Başkan Erdoğan yalanı!
        Haberler Televizyon Ateş Kuşları 8. bölüm fragmanı yayınlandı: “Gülayşe hazırlan! Seni istemeye geliyorum...”
            SON DAKİKA