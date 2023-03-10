Ateş Kuşları 8. bölüm fragmanı yayınlandı: “Gülayşe hazırlan! Seni istemeye geliyorum...”

Çatal, Barbaros'a silah doğrulttuğu anda Şirin engel olmaya çalışırken Vefa elindeki sopayla Barbaros'u bayılttı. Vefa, "Kendine gelince beni ihbar edecek. Hayatım biter. Barbar ölmek zorunda!" dedi. Çatal, "Çok doğru diyorsun. Bu adam her şeyi öter. Ateş etmek de sana değil bana düşer!" diyerek silahını Barbaros'a değil Vefa'ya doğrultarak onu vurdu. Vefa'yı vuran Çatal, Şirin'e dönüp "Çatal da olsan kendi oğluna kıyamıyormuşsun ha Şirin?" diyerek Barbaros'un kendi oğlu olduğunu açık etti.