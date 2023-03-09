Ceyazir öldü mü, ölecek mi? Oktay Kaynarca diziden ayrıldı mı, neden? BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 22. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin son bölümünü izleyenler hemen 22. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmaya başladı. 21. bölümde Ceyazir'in kanlar içinde kalması herkesi şoke etti. Peki Ceyazir öldü mü, ölecek mi? Oktay Kaynarca diziden ayrıldı mı, neden? İşte yeni bölümde olacaklar...
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 22. BÖLÜM FRAGMANI
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 22. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizde eklenecektir.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM CEZAYİR ÖLDÜ MÜ?
Ben Bu Cihana Sığmazam 21. bölümünü izleyenler Cezayir'in ölüp ölmediğini araştırmaya başladı. Son bölümde Firuze ve Leyla'nın perişan görüntüsü öne çıkıyor.