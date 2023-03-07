Ateş Kuşları 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Kokusu cennet kızım ben seni bulamadım...”

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Ateş Kuşları 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Duygusal sahnelerin yer aldığı fragmana "Kokusu cennet kızım ben seni bulamadım..." sözleri damga vurdu.
ATEŞ KUŞLARI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Ali'nin Çatal'dan çalınan haram paraları yakmasının ardından Zıpkın kalanları kurtarmaya çalıştı. Gülayşe, Barbaros'un yanına son derece üzgün ve kırgın gittiğinde Barbaros'tan kendisini oradan uzaklaştırmasını istedi. Barbaros, önce Gülayşe'nin söylediklerine anlam veremedi. Şaşkınla itiraz etse de sonunda ikna oldu ve kamyonetle kaçırdı.
Gülayşe; Yakup ve Harun'la beraber Hazreti Kaab Camii'ye gittiğinde Çatal tarafından yakalandı. Gülayşe, Menderes'in yönlendirmesiyle lojmanın mutfağında Çatal ve Pamir'le arbede yaşadı. Çatal, Gülayşe'nin kafasını tezgaha çarptı, Gülayşe'nin alnı yaralandı.
Çatal, "Hem paramı çal hem çocuklarımı çal hem de hesabı ödemeden kaçmaya çalış! Siz Köksüzler hiç haddinizi bilmiyorsunuz!" şeklinde çıkıştı. Gülayşe ise "Bütün çocukları senden kurtaracağım!" derken yere yığıldı. Mercan, Ali, Zıpkın ve Sabit; Gülayşe'yi Pamir'in elinde baygın gördüklerinde şok geçirdiler.