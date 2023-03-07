Ateş Kuşları 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Kokusu cennet kızım ben seni bulamadım...”

Çatal, yıllar sonra Köksüzler'i ilk kez bir arada gördü, çalınan parasının hesabını sordu. Çatal, Gülayşe'yi öldürmekle tehdit ettiğinde Mercan, "Biz dört kişiyiz siz iki. O silaha davrandığın an dördümüz seni ellerimizle parçalarız. Hepimizi vurana kadar seni lime lime etmiş oluruz!" dedi.