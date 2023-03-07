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    • Televizyon
    • 08.03.2023 00:34
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    • 08.03.2023 00:34
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    Ben Bu Cihana Sığmazam 22. bölüm fragmanı yayınlandı: “Hepsinin tek tek intikamını alacağım...”

    Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil gibi başarılı isimlerin yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Salı günleri milyonları ATV ekranına kilitleyen dizinin yeni fragmanına “Hepsinin tek tek intikamını alacağım...” sözleri damga vururken aksiyon dolu sahneler heyecanı arttırdı. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 22. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Hepsinin tek tek intikamını alacağım...”

    Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan fragman, yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkardı.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Cezayir'in vurulmasıyla tüm dengeler alt üst olur. Tatavlalı ve Bassilius, Cezayir'i gafil avladıkları ve Cezayir'i vurarak amaçlarına ulaştıkları için muzafferdir. Tatavlalı, Pakt'ın görevini yerine getirdiği için Pakt tarafından şereflendirilir. Lakin hesap edemedikleri şey Ateş'in, amcasına düzenlenen suikastın peşine düşmesi olur.

    Cezayir'in vurulmasının ardından has arkadaşları Ekabir, Asım Kaptan ve Kurban Baba yas sürecinin sonunda Tatavlalı'dan arkadaşlarının öcünü almaya karar verir. Pakt tarafından onurlandırılan ve keyfi yerinde olan Tatavlalı Cezayir'in dostları tarafından ağır bir cezaya çarptırılır.

    Cezayir'in vurulması Leyla ve Firuze'yi de derinden sarsmıştır. Leyla'nın ikinci defa kaybettiği eşinin yasına bu sefer kızı Suna da eklenir. Leyla'nın evinde yas süreci devam ederken Süheyla ve Orhan'ın ilişkisi devam eder.

        Leyla, Süheyla ve Orhan'ın görüşmesini hisseder ve açık davranması için Süheyla'ya son bir şans verir. Fakat Süheyla, Orhan'la birlikte olmak konusunda beklenmedik bir karar alır.

        Firuze daha önceden de yaşadığı ağır kayıpların etkisiyle de kaçınılmaz bir depresyona sürüklenir. Henüz babasının yas sürecinden olan Suna'ya başka bir acıyı da Şamil yurt dışına okumaya gideceğini söyleyerek yaşatır.

        Ateş'in amcasını vurma girişiminde bulunanların peşine düşmesi onu manevi babası Bassilius'la karşı karşıya getirir.
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