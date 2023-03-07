Ben Bu Cihana Sığmazam 22. bölüm fragmanı yayınlandı: “Hepsinin tek tek intikamını alacağım...”

Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan fragman, yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkardı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cezayir'in vurulmasıyla tüm dengeler alt üst olur. Tatavlalı ve Bassilius, Cezayir'i gafil avladıkları ve Cezayir'i vurarak amaçlarına ulaştıkları için muzafferdir. Tatavlalı, Pakt'ın görevini yerine getirdiği için Pakt tarafından şereflendirilir. Lakin hesap edemedikleri şey Ateş'in, amcasına düzenlenen suikastın peşine düşmesi olur.