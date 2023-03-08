O sır ortaya çıktı! Ateş Kuşları 7. bölüm 3. fragmanı ağızları açık bıraktı: “Çatal da olsa insan kendi oğluna kıyamıyormuş...”

Çatal, Gülayşe'yi öldürmekle tehdit ettiğinde Mercan, "Biz dört kişiyiz siz iki. O silaha davrandığın an dördümüz seni ellerimizle parçalarız. Hepimizi vurana kadar seni lime lime etmiş oluruz!" dedi. Ali ise paranın yerini ancak Gülayşe'yi serbest bırakırsa öğrenebileceğini söyledi. Çatal, "Paramın yerini söyleyeceksiniz, sonra Pamir Gülayşe'yi bırakacak, biz çıkacağız!" diyerek bir anlaşma sundu.