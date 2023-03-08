Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! Osman Bey’in büyük oyunu! İşte iki düşmanını birbirine böyle düşürdü...

Kuruluş Osman'ın 117. bölümünde; Osman Bey, elindeki altınları sahteleriyle değiştirerek sahteleri Çamlıpınar Kervansarayı'na gönderdi.
Osman Bey, altınların kervansarayda olduğunu Olof'a bildirmek için Frigg'i kullandı. Hatunlar, Frigg'i Söğüt'e götürürken Frigg'in duyacağı şekilde altınların kervansarayda olduğunu söylediler. Hatunlar; Alçiçek aracılığıyla Frigg'in kaçmasını sağladılar.
Osman Bey, Nayman'ın karargahına giderek altınları Olof'un aldığını ve Çamlıpınar Kervansarayı'nda olduğunu söyleyerek beylerin evlatlarını sağ salim teslim etmesini istedi.